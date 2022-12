»Preživeli smo napade, grožnje, jedrsko izsiljevanje, teror in raketne napade. Preživeli bomo tudi to zimo, ker vemo, za kaj se borimo,« je dejal Zelenski v videoposnetku, ki je po spletu zakrožil na božični večer. Zelenski na posnetku stoji na temni ulici z božičnim drevesom in redkimi lučkami v ozadju.

»Verjamemo, da bo solze zamenjalo veselje, da bo po obupu prišlo upanje in da bo življenje premagalo smrt,« je še dejal ukrajinski predsednik. Spomnil se je tudi na Ukrajince, ki so pobegnili v tujino ali morajo božič preživeti v ruskem ujetništvu.

»Po ruskih napadih na energetsko infrastrukturo v Ukrajini ulice in hiše letos morda ne bodo sijale tako svetlo kot običajno, toda noben ruski dron ali raketa ne moreta prekiniti božičnega duha,« je dejal Zelenski.

»Tudi v popolni temi se bomo našli, da se močno objamemo. In če ne bo ogrevanja, se bomo ogreli z velikim objemom. Ne bomo čakali na čudež, naredili ga bomo sami,« je dodal.

Na svojem Twitter profilu pa je objavil fotografije, s katerimi je opozoril na trenutno stanje v državi. Stanje namreč kljub praznikom ostaja za prebivalce in prebivalke Ukrajine neznosno ter polno tveganj in negotovosti.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦. Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure. The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststatepic.twitter.com/ll1KAjHRom