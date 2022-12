»Ali ni bistvo božiča v tem, da odpremo svoje srce ter vrata našega doma za Kristusa ter sočloveka v stiski? Naj se naša srca na božič napolnijo s Kristusovo ljubeznijo, usmiljenjem, mirom da postanemo sočloveku v stiski ljubi in dobri domačini,« je zaželel škof.

Božič kot praznik miru in ljubezni po Novakovih besedah govori o prihodu Odrešenika kot majhnega nebogljenega otroka na ta svet. »Da bi obvarovala otrokovo življenje, sta bila Marija in Jožef zaradi težkih geopolitičnih razmer in preganjanja prisiljena zbežati v tujo deželo. Pozneje Jezus v svojem delovanju, čeprav se svet še vedno ni spremenil na boljše, vedno znova poudarja pomen ljubezni,« je zapisal. Podobno se svet po njegovi oceni tudi danes nahaja v kritičnih razmerah.

Poslanico je zaključil s švedsko otroško molitvijo za otroke in dodal: »Naredi, da jim bomo mi ponudili in postali topel dom ter zavetje. Božič, dan ljubezni in miru naj postane doživetje in realnost vsakega prebivalca tega modrega planeta.«

V imenu Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji je zaželel zdravo, mirno ter ljubezni polno Gospodovo rojstvo vsem bratom in sestram v binkoštno-evangelijski, reformirani, rimokatoliški in pravoslavni Cerkvi. Z odprtimi rokami je pozdravil pripadnike judovske in muslimanske skupnosti, s katerimi smo povezani po očaku Abrahamu.

»Srčen pozdrav velja vsem nezaželenim in izobčenim, vsem tujcem, oslabelim in osamljenim, vsem družinam v ljubečih in v nemirnih odnosih. Pisana in za nas kristjane učlovečena Božja beseda naj nas povezuje, Gospodova ljubezen in njegov mir pa naj bosta vedno z nami,« je sklenil.