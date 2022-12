Vsaki nevladni organizaciji, ki ne bo upoštevala teh navodil, bo odvzeta licenca, piše v pismu, pod katerim se je podpisal minister Din Mohamad Hanif.

Gre še za enega v nizu ukrepov, ki omejujejo pravice žensk v državi, ki ji od avgusta lani znova vladajo skrajno konservativni talibani. Oblasti so ta teden s podobno utemeljitvijo ženskam že prepovedale univerzitetno izobraževanje.

Nestrinjanje s prepovedjo izobraževanja je danes kopica protestnic izkazala s shodom v mestu Herat, pri čemer so jih varnostne sile poskušale razgnati tudi z uporabo vodnega topa, je za dpa povedala ena od udeleženk shoda.

Odkar so se na oblast v Kabulu vrnili talibani, ženske počasi izrinjajo iz javnega življenja in državnih služb, postavili so jim stroge omejitve in jih vse bolj zapirajo v njihove domove. Ne smejo potovati brez moškega sorodnika in se morajo v javnosti pokrivati, prepovedano jim je obiskovati parke, telovadnice in javna kopališča.

Prepoved univerzitetnega izobraževanja je sprožila ogorčenje po vsem svetu, tudi v muslimanskih državah, ki so prepričane, da je prepoved v nasprotju z islamom. Umik prepovedi je zahtevala Savdska Arabija, pa tudi države skupine sedmih najrazvitejših držav sveta G7, ki so v četrtek ocenile, da bi prepoved lahko bila »zločin proti človečnosti«.

Srednje šole za dekleta so v večjem delu države zaprte že več kot leto dni. Po navedbah talibanov naj bi ta prepoved veljala začasno, čeprav so ponudili številne izgovore, zakaj jih niso ponovno odprli.