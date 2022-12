Minuli dve leti so slovesnosti potekale pod strogimi omejitvami zaradi novega koronavirusa, zato se jih turisti in tuji romarji niso mogli udeležiti.

Trg pred Baziliko Jezusovega rojstva v Jezusovem rojstnem kraju Betlehemu na Zahodnem bregu, kjer bo Pizzaballa danes tudi obhajal polnočno mašo, krasi ogromno božično drevo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Patriarhi in voditelji cerkva v Jeruzalemu so v božični poslanici izrazili obžalovanje zaradi vse pogostejših napadov na kristjane, diskriminacije in zmanjševanja števila krščanskega prebivalstva.

»Tako brezvoljno ozračje je povzročilo pomanjkanje upanja, zlasti med našo krščansko mladino, ki se v deželi svojih prednikov počuti čedalje bolj nezaželeno,« piše v sporočilu cerkvenih voditeljev.

Delež kristjanov v Sveti deželi namreč še naprej upada. Med približno petimi milijoni Palestincev na Zahodnem bregu in v Gazi sta manj kot dva odstotka kristjanov. Po zadnjih podatkih izraelskega statističnega urada v Izraelu sicer živi okoli 185.000 arabskih kristjanov.