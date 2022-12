Arktika se namreč segreva hitreje kot preostali svet, morski led, od katerega so polarni medvedi odvisni pri lovu na tjulnje, pa se vsako leto oblikuje pozneje in topi prej. Po ocenah naravovarstvenikov bi lahko do leta 2050 zaradi dolžine obdobij, v katerih ni ledu, medvedi začeli stradati, poroča britanski BBC.

»Opaženi upad se sklada z dolgoletnimi napovedmi glede demografskih učinkov podnebnih sprememb na severne medvede,« piše v poročilu kanadske vlade. Ta obenem opozarja, da neposredna povezava med upadom populacije in izgubo morskega ledu ni nujna, saj so bila izmed zadnjih petih let štiri leta za led ugodna. Pomemben dejavnik bi medtem lahko bile spremembe v lokalni populaciji tjulnjev.

Polarni medvedi veljajo sicer za najbolj preučevane osebke na svetu, njihove vsakoletne selitve pa v prestolnico kanadske province Manitoba Churchill, ki velja za »svetovno prestolnico polarnih medvedov«, privabljajo številne turiste.

Prebivalci mesta naj bi pogosto celo puščali vrata svojih avtomobilov odklenjena, da imajo drugi kam zbežati, če naletijo na tavajočega medveda, še navaja BBC.