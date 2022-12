V Veliki Britaniji tudi predbožični dan mineva v znamenju stavk

V Veliki Britaniji, ki je v zadnjih dneh in mesecih v primežu stavkovnega vala, se danes nadaljuje stavka uslužbencev mejnih organov na britanskih letališčih. Tem so se pridružili tudi železniški delavci in še nekateri drugi javni uslužbenci. Zaradi stavk prihaja tudi do zgodnjega zaprtja nekaterih železniških prog in ohromitev v prometu.