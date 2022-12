Tudi osma izvedba dobrodelnega maratona je potekala podobno kot prejšnja leta. Denis Avdić, Jana Morelj in Miha Deželak so iz studia, ki so ga znova postavili na Mestnem trgu v Ljubljani, neprekinjeno oddajali celih 28 ur.

Za poslušalce in ekipo so pripravili razne izzive in presenečenja, razpoloženje pa so dvigovali tudi obiski znanih gostov in številni glasbeni nastopi.

Letos so prvič pripravili tudi prav poseben dobrodelni koncert. Na Kongresnem trgu se je zbrala nepregledna množica ljudi, ki so se za dober namen udeležili največjega dobrodelnega žura.

Da bi pričarali čim več nasmehov na obraz, so z zbiranjem sredstev začeli že v začetku decembra.

dm je k skupnemu znesku prispeval 40.198 evrov, k dobrodelnosti pa so pozvali tudi poslušalce, ki so lahko sredstva darovali preko SMS-donacij ali pa v prodajalnah dm po Sloveniji.

Kot so zapisali na spletni strani radia, bo ves zbrani denar šel v dobrodelne namene, predvsem tistim posameznikom ali družinam, ki so socialno ogroženi.