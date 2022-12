Kot so za STA pojasnili v javnem gospodarskem zavodu Protokolarne storitve RS - JGZ Brdo, je hotel v povprečju zaseden okoli 50-odstotno. Prvovrstna wellness ponudba pa je nujna dopolnila dejavnost za izpolnjevanje turističnega motiva gostov. »Vrhunski wellness center je potreben za trženje hotela ciljnim skupinam in polnitvam kapacitet hotela tekom celega leta,« so poudarili.

»Wellness je nepogrešljiv del 'leasure' turizma in je v današnjem času vse bolj potreben posamezniku, zato je tudi povpraševanje veliko,« so pojasnili in dodali, da je ureditev wellnessa pika na i Elegans hotelu Brdo, ki so ga odprli poleti 2021.

Center dobrega počutja je sicer deloval tudi že v starem hotelu, preden so se lotili njegove celovite, 11,5 milijona evrov vredne prenove. Vendar pa je novi wellness center, ki je stal približno dva milijona evrov, bistveno večji in se razteza na 1000 kvadratnih metrih.

Center nudi vrsto storitev, saj želijo gostom ponuditi celovit koncept zdravega življenja. V enem delu so uredili sanarium, ekstremno finsko, turško in aroma savno, doživljajsko prho, toplo klop, snežno in solno sobo ter sobe za počitek. Drugi del Wellnessa Elegans, ki omogoča zasebni zakup, pa ponuja tri VIP sobe z različnimi kombinacijami storitev in ritualov.

»Zelo ponosni smo na prvo snežno sobo v Sloveniji,« so izpostavili v JGZ Brdo in pojasnili, da v sobi s temperaturo okoli desetih stopinj pod ničlo s pomočjo snežnega topa ustvarjajo pravi sneg. Edinstveno doživetje je tudi hammam tretma, ki ponuja doživetje dvourne turške kopeli in vsebuje miljenje, piling in masažo na ogrevani marmornati mizi.

Poleg snežne in solne sobe bodo na voljo tudi zelena soba z naravno steno in gong rituali, tiha soba za počitek, pester izbor savn in doživljajske prhe. Ponujajo tudi kozmetične in masažne storitve ter zasebne zakupe posameznih sob s savnami in jacuzzijem, so pojasnili v JGZ Brdo in dodali, da so v wellness vabljeni tako hotelski kot zunanji gostje.