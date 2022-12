Prvo ime zmage Arizone je bil vratar Karel Vejmelka, ki je ustavil 26 strelov Los Angelesa iz igre in vse tri poskuse kazenskih strelov po koncu podaljška. Z 11. zmago v sezoni Arizona ostaja predzadnje moštvo centralne divizije, Los Angeles pa z 19 zmagami ostaja na drugem mestu pacifiške.

Domačini so povedli v prvi tretjini z golom Nicka Schmaltza, a je Los Angeles z zadetkom Alexa Iafalla hitro izenačil v drugem delu. Edini uspešni kazenski strel je izvedel Nick Bjugstad in tako tem prekinil niz treh zaporednih porazov Arizone.

Kopitar v 22:40 minute na ledu ni zabeležil točk.

Ovečkin le še za velikimi Gretzkyem

V najmočnejši hokejski ligi na svetu pa odmeva nov dosežek Ovečkina. Ta je pri domači zmagi Washington Capitals nad Winnipeg Jets s 4:1 prispeval dva zadetka in svoj izkupiček v karieri dvignil na 802 gola. S tem je prehitel Gordieja Howa (801) na drugem mestu večne lestvice strelcev v ligi NHL. To sta bila sicer njegova 21. in 22. gol v letošnji sezoni.

Pred 37-letnim Ovečkinom ostaja samo še Wayne Gretzky, ki je v karieri dosegel 894 zadetkov.

Z zadetkom za 1:0 v prvi tretjini je ruski zvezdnik rekord izenačil. Na drugo mesto večne lestvice pa se je nato prebil v zadnji minuti, ko je njegova ekipa izkoristila poskus tekmecev brez vratarja v lovu na izenačenje, ter plošček poslal v prazen gol.

»Zelo čustveno. Moji starši doma gledajo tekmo, tu je moja družina, otroci, prijatelji. Poleg tega igram na domačem terenu in navijaška podpora mi veliko pomeni. To je res pomembna stvar,« je po doseženem mejniku dejal Ovečkin.

Po rekordnem dosežku so Ovečkina na ledu obkrožili soigralci in mu čestitali, v dvorani pa so objavili še videoposnetek Marka Howa, sina prejšnjega rekorderja, ki je tudi čestital Ovečkinu.

»Nočem reči, da se to zgodi enkrat v življenju. A takšni trenutki so v hokeju redki, in lepo je, da lahko tekmo prekinemo za tako pomembno stvar,« je rekord pospremil trener Washingtona Peter Laviolette.

V zgoščenem predprazničnem sporedu v ligi NHL so odigrali 12 tekem, pet se jih je končalo po dodatnem delu s podaljškom ali kazenskimi streli. Že v rednem delu pa je zmago s 4:3 proti New Jerseyju dosegel Boston, z dvema zadetkoma se je izkazal David Pastrnak, ki je niz tekem z vsaj točko podaljšal na 11.

Carolina je premagala Philadelphio s 6:5, niz tekem z vsaj točko je ekipa podaljšala na 14, kar je nov klubski rekord.

V kanadskem derbiju me Edmontonom in Vancouvrom pa je slednji uprizoril vrnitev v končnici tekme, potem ko je zaostajal z 0:2. Junak tekme je bil Bo Horvat z dvema goloma in dvema podajama.

Prav tako štiri točke pa je zbral Chandler Stephenson, z golom in tremi podajami ter nato še zadetim kazenskim strelom je odločil tekmo med Vegasom in St. Louisom (5:4). Za zmago Dallasa s 4:2 proti Montrealu pa je dva gola dosegel Roope Hintz.