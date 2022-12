Po vrnitvi iz ZDA je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zadovoljen. V ZDA, ki namenijo desetkrat več denarja za Ukrajino kot najradodarnejša evropska država Velika Britanija, je poskušal med kongresniki zagotoviti dolgoročno podporo za vojno, ki bo, kot vse kaže, še dolgo trajala. Predvsem republikanci so zadržani do pomoči Ukrajini. Sicer pa Američani obožujejo junake, kakršen je Zelenski. Pri republikancih, ki jim je Iran kot rdeča cunja, pa bi moralo vžgati predvsem njegovo poudarjanje vloge iranskega orožja na ruski strani. Tako lahko upa, da bo kot letos tudi drugo leto kongres namenil za Ukrajino več kot 40 milijard dolarjev (38 milijard evrov), seveda spet predvsem v orožju. Obisk v ZDA pa je bil nujen že zato, ker je po zadnji anketi le še 48 odstotkov Američanov za brezpogojno podporo Ukrajini, julija jih je bilo 58 odstotkov.

Macron je za pogajanja

Medtem ko večina zahodnih voditeljev konec vojne vidi v ukrajinski vojaški zmagi, pa francoski predsednik Emmanuel Macron v nepravem času, a očitno v želji, da bi oblikoval neko francosko politično usmeritev, pravi, da konec te vojne ne more biti »uničenje enega od dveh nasprotnikov, ampak pogajanja«. Prepričan je, da je treba ohraniti stike s Putinom, ker se bo treba prej ali slej z njim pogajati.

Putin je sicer v četrtek res izjavil, da si želi »čim prej končati vojno« in da obžaluje »skupno tragedijo« Rusov in Ukrajincev, za katero pa, kot pravi, ni odgovoren. A še kar naprej uničuje civilno infrastrukturo Ukrajincem, tako da zmrzujejo in nimajo elektrike, pa tudi ne vode (medtem ko Rusi živijo kot prej). Poleg tega napoveduje »reformo vojske«, da bi prikril novo veliko mobilizacijo. Rusi namreč nočejo, da bi se njihovi sinovi šli bojevat, čeprav pod vplivom propagande podpirajo »specialno operacijo«. Nasprotniki vojne, gre za višji sloj, pa so že zapustili Rusijo.

Peti mesec bitke za Bahmut

Bela hiša opozarja na krepitev paravojaških enot »podjetja za varovanje« Wagner, tudi s pomočjo raket iz Severne Koreje, kar je rusko kršenje resolucij ZN. Po ocenah Bele hiše je v Ukrajini 50.000 plačancev iz Wagnerja, med njimi 40.000 rekrutiranih zapornikov. Ukrajinska vojska pa trdi, da jih vsak dan umre več kot 50 v bitki za mesto Bahmut (veliko kot Celje), kjer boji ob strahovitem topniškem in tankovskem ognju z obeh strani trajajo že od začetka avgusta! Kdor pa od plačancev-prestopnikov noče v boj, ga menda ustrelijo oficirji.

Če bi wagnerjevci zasedli Bahmut, bi nadaljevali boj za osvojitev preostanka Donecka, kar je po besedah načelnika generalštaba Valerija Gerasimova sedanji glavni cilj ruske vojske. A bitka za povsem porušeni Bahmut, ki ga je pred odhodom v ZDA obiskal Zelenski, ima bolj simboličen pomen in ne več strateškega, kot ga je imela na začetku, preden so Ukrajinci septembra zasedli velik del severovzhodne Ukrajine. Avgusta bi namreč lahko wagnerjevci z osvojitvijo Bahmuta obkolili vso ukrajinsko vojsko v Donbasu. Sicer pa se je po besedah Gerasimova frontna črta v Donbasu stabilizirala.