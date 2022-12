Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je bil na čelu zarote v več dejanjih za spremembo zakonitih rezultatov predsedniških volitev leta 2020. Tako navaja posebni preiskovalni odbor, ki je ugotavljal okoliščine napada na ameriški kongres 6. januarja 2021 in je v četrtek po letu in pol sklenil svoje delo z objavo končnega poročila. Brez predsednika Trumpa ne bi bilo napada na kongres, piše devetčlanski odbor v poročilu, v katerem se je zavzel tudi za prepoved Trumpu in nekaterim drugim, da še kdajkoli zasedejo kakšno javno funkcijo. Kongresu zato predlaga vzpostavitev uradnega mehanizma, s katerim bi ugotovili, ali njihova dejanja ustrezajo pogoju iz 14. amandmaja ustave. Ta prepoved zasedanja javnih funkcij predvideva za tiste, ki so zaprisegli, da bodo varovali ustavo, potem pa sodelovali v vstaji ali uporu proti njej oziroma podpirali njene sovražnike.

Dva meseca trajajoči scenarij

V 845 strani dolgem poročilu je odbor orisal Trumpovo ravnanje in z njim povezano dogajanje od volilnega dne 3. novembra 2020, ko je zmagal demokrat Joe Biden, do 6. januarja 2021, ko so Trumpovi poskusi spremembe volilnega izida dosegli vrhunec z vdorom njegovih privržencev v kongres, kar se je končalo tudi z nekaj smrtnimi žrtvami. »Z začetkom na volilno noč in nato vse do 6. januarja in še kasneje je Donald Trump namerno širil lažne obtožbe o volilni prevari in tako podpiral svoje poskuse spremembe rezultata,« piše v poročilu.

Odbor dodaja, da je scenarij, po katerem se bo ne glede na dejstva razglasil za zmagovalca, Trump ​ spisal že pred volitvami. Tako sta denimo razlagala njegova svetovalca Steve Bannon in Roger Stone. Slednji je po navedbah v poročilu pred volitvami dejal: »Pričakujem, da bo vprašanje zmagovalca obviselo v zraku. Ko se to zgodi, je ključno razglasiti zmago. Prisvojitev je devet desetin zakona. Ne, zmagali smo. J....e se, žal. Konec. Zmagali smo. Motite se.«

Vrsta nezakonitih pritiskov

To je sicer mogoče razumeti tudi kot del dovoljene politične taktike. Vendar odbor navaja, da je Trump potem začel nezakonito pritiskati na politike in uradnike v posameznih zveznih državah, naj spremenijo rezultate volitev, na podpredsednika Mika Pencea, naj v kongresu ne potrdi končnega izida, čeprav za zavrnitev ni imel pooblastil, ter na posamezne kongresnike. Na pravosodnem ministrstvu je nagovarjal posameznike, naj dajejo napačne izjave, ki bodo pripomogle k njegovemu poskusu spremembe volilnega izida, piše v poročilu, kjer mu tudi očitajo, da je zavestno potrdil lažne podatke, ki so jih njegovi odvetniki navedli v vlogah na zveznih sodiščih.

In očitajo mu, da je zbral desettisoče privržencev, tudi pripadnike znanih skrajno desnih rasističnih oboroženih milic, v Washingtonu 6. januarja 2021, na dan uradnega potrjevanja volilnih rezultatov v kongresu, nato pa več ur ni hotel ukrepati, ko se je zgodil vdor v kongres. Poslal pa je podžigalno sporočilo o Penceu in ogrozil njegovo življenje, tako da so »izgredniki za las zgrešili podpredsednika, njegovo družino in osebje, ko so ti zbežali pred drhaljo, ki je napadla kongres«, piše v poročilu.

Poročilo nima pravnih poledic

Poročilo ne prinaša nobenih neposrednih posledic za Trumpa. Je dokument za zainteresirano javnost, za politiko in za zgodovinopisje. Odbor je na podlagi svojih ugotovitev sicer priporočil pravosodnemu ministrstvu, naj sproži kazenski postopek proti nekdanjemu predsedniku, ki je prejšnji mesec razglasil novo kandidaturo, in sicer zaradi spodbujanja upora proti državi, zarote za prevaro Združenih držav, zarote za dajanje lažnih izjav ter oviranja uradnih postopkov. Pravosodno ministrstvo bi dele poročila lahko uporabilo v svoji preiskavi dogodkov 6. januarja, ki poteka že nekaj časa, vendar je povsem ločena od kongresnega odbora, priporočila slednjega pa zanj niso v ničemer obvezujoča.