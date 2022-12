Vzpon družbenega omrežja tiktok je še naprej meteoren. Ko je omrežje kitajskega podjetja ByteDance, ki je sicer specializirano za umetno inteligenco in algoritme, leta 2018 začelo svoj pohod na svetovni trg, je januarja premoglo skoraj 55 milijonov mesečnih uporabnikov, decembra pa jih je imelo že 271 milijonov. Do leta 2022 jih je nabralo že 1,5 milijarde. Od tega je bila milijarda aktivnih mesečnih uporabnikov. S tem je šesto najbolj priljubljeno omrežje na svetu. Z 2,9 milijarde vodi facebook. Twitter ima denimo le okoli 450 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov. Največ uporabnikov tiktoka sodi v starostno skupino od 19 do 29 let (35 odstotkov uporabnikov), zelo močno je zastopana tudi starostna skupina do 18 let (28 odstotkov). Bolj je priljubljen pri ženskah (57 odstotkov), največ časa na njem preživijo na Norveškem (povprečno74 minut na dan). Sledijo ZDA (68 minut), Poljska (68 minut), Velika Britanija (60 minut) in Francija (60 minut). Povprečen uporabnik omrežja mesečno na njem preživi 850 minut.

Priljubljenost omrežja močno privlači oglaševalce, poleg njih pa je mamljivo tudi za takšne in drugačne vohljače. Kot kaže, skrbi glede teh niso odveč. Poročila, da naj bi zaposleni pri ByteDancu s pomočjo tiktoka sledili zahodnim novinarjem, so se pojavila že jeseni. Po poročanju New York Timesa naj bi s sledenjem poskušali ugotoviti, kdo so anonimni viri, ki so novinarjem predajali interne informacije, ki so se pojavljale v člankih o ByteDancovih povezavah s kitajskimi oblastmi. Ta teden je kitajsko podjetje potrdilo, da so zaposleni med iskanjem žvižgačev res sledili nekaterim novinarjem. Ob njih pa tudi osebam, ki so bile z novinarji povezane. Za početje so okrivili štiri zaposlene, dva v ZDA in dva na Kitajskem, ter jih odpustili z očitkom o zlorabi položaja. Med drugim Chrisa Lepitaka, ki je bil odgovoren za interne revizije podjetja, in Yeja Songa, ki je bil njegov nadrejeni. Song je sicer odgovarjal neposredno direktorju podjetja Rubu Liangu. Med novinarji, ki so jim sledili, je bilo več novinarjev Forbesa, novinar BuzzFeeda in novinar Financial Timesa. ByteDance je ravnanje odpuščenih ostro obsodil in zagotovil, da je podjetje močno zavezano zasebnosti svojih uporabnikov. Ne glede na to incident znova razkriva ranljivost zasebnosti na družbenih omrežjih. V ZDA so 15. decembra letos na tri leta in pol zapora obsodili nekdanjega zaposlenega v podjetju Twitter, ki je pred leti oblastem Savdske Arabije predajal podatke lokalnih uporabnikov twitterja, ki so bili kritični do režima.

Ameriški politiki še naprej grozijo z blokado

Razkritje brskanja po osebnih podatkih je za tiktok posebej hud udarec​. Ameriške oblasti se že vse od njegovega vzpona bojijo odtekanja podatkov državljanov in državnih funkcionarjev na Kitajsko. Donald Trump je šel v svoji trgovinski vojni s Kitajsko celo tako daleč, da je napovedal ločitev ameriškega dela omrežja od preostalega ali pa blokado. Čeprav iz groženj (za zdaj) ni bilo nič, se postopek nikoli ni zares ustavil. Ameriško stališče glede podjetja ByteDance ostaja enako tudi med predsedovanjem Joeja Bidna, obe strani pa sta vpleteni v obsežna pogajanja, kako bi prestrukturirali delovanje tiktoka, da bi bile ameriške skrbi odpravljene. Reutersovo nedavno poročilo, ki ga pri ByteDancu niso zanikali, kaže, da so se Kitajci pripravljeni odpovedati velikemu delu nadzora nad podjetjem v ZDA, da bi ohranili lastništvo.

Podjetje je v reorganizacijo in zaposlovanje že vložilo 1,5 milijarde dolarjev, s ciljem, da upravljanje ameriških uporabniških podatkov prevzame ameriški internetni velikan Oracle. Ta del sledi zahtevam, ki jih je postavila že Trumpova vlada. Za nameček nameravajo Kitajci januarja v zvezni državi Maryland vzpostaviti še ameriški center za varnost podatkov, kjer naj bi Oraclovi inženirji nadzirali delovanje tiktoka v ZDA. Da bi zaobšli zahteve po odprodaji ameriškega dela podjetja, je ByteDance predlagal tudi vzpostavitev posebnega odbora, ki bi vodil center v Marylandu. Vse tri člane odbora bi morale potrditi ameriške oblasti, ByteDance pa bi zgolj plačeval račun. Ni jasno, ali bo to prepričalo ameriško stran, saj jo najbolj skrbijo kitajski predpisi. Slednji tamkajšnjim oblastem omogočajo, da od kitajskih podjetij zahtevajo podatke. Najbolj enostavna rešitev za ta problem je lastniška ločitev ameriškega tiktoka od kitajskega. Nezanemarljiv del ameriških politikov pa bi stvar rešil še bolj hitro in preprosto: z blokado omrežja v ZDA. Razkritja o vohunjenju za novinarji Kitajcem zagotovo ne bodo izboljšala pogajalskega položaja.