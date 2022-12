Torte, ki jo pošilja za darilo, Tom Cruise še ni poskusil

Ameriški igralec Tom Cruise je znova poskrbel, da se je znašel v središču pozornosti. Čeprav je znan po tem, da veliko večino nevarnih kadrov v akcijskih filmih rad posname sam, brez kaskaderskega dvojnika, je šel z zadnjim podvigom tudi za svoje standarde precej daleč, ko je med snemanjem naslednjega filma iz franšize Misija: Nemogoče z motorjem zapeljal s klifa v prepad, nekaj časa prosto padal in nato odprl padalo. K sreči se je vse skupaj končalo brez vsakršnih težav, na podvig pa se je 60-letni igralec menda pripravljal več let. No, več let pa Tom Cruise svojemu precej širokemu krogu prijateljev, med katerimi je cel kup svetovno znanih osebnosti, za božič za darilo pošilja tudi znamenite torte iz bele čokolade in kokosa, ki jih pripravijo v pekarni Doan's Bakery v losangeleški soseski Woodland Hills. Mnogi jo zato imenujejo kar »torta Toma Cruisa«, menda pa jih je lani kar 300 poslal samo članom snemalne ekipe sedmega dela filma Misija: Nemogoče. Ker so film takrat snemali v Angliji, je ob tem najel tudi zasebno letalo, samo za torte pa naj bi odštel okrog 15.000 dolarjev. Pri čemer je zanimivo, da je sam, vsaj tako naj bi zaupal enemu izmed prijateljev, Jamesu Cordnu (sloviti voditelj oddaje The Late Late Show na televizijskem programu CBS), še nikdar ni poskusil, saj se izogiba slaščicam. »Nekoč sem mu rekel, da je to najboljša torta, kar sem jih jedel v življenju, on pa mi je odvrnil, da ne bi vedel, a da mu tako pravijo vsi, ki jim jo pošlje,« je povedal James Corden.