Saša Matić razprodal splitsko dvorano

Medtem ko predsednika Hrvaške in Srbije, Zoran Milanović in Aleksandar Vučić, ne zamudita priložnosti, da ne bi drug drugega zbodla zaradi tega ali onega, in medtem ko drugi pred nobeno tekmo hrvaške reprezentance v drugem delu svetovnega prvenstva v Katarju ni pozabil poudariti, kako bo z »vsem srcem« navijal za nasprotnike, pa naj so to bili Japonci, Brazilci, Argentinci ali Maročani, ter medtem ko nekateri hrvaški reprezentanti prepevajo sporne protisrbske Thompsonove pesmi, v odnosih med Hrvaško in Srbijo obstaja tudi druga, lepša plat. Zadnji dokaz za to je srbski glasbenik Saša Matić, ki je že nekaj tednov pred svojim koncertom v splitski dvorani Spaladium razprodal vseh 12.000 vstopnic, zaradi izjemnega zanimanja pa bo v četrtek, 29. decembra, v isti dvorani nastopil še enkrat in tako postal prvi glasbenik, ki bo dvakrat zapored razprodal največjo dvorano ob jadranski obali.