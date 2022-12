Patetično je vse skupaj v toliko, ker gre za epilog prvenstva, na katerem se je VAR tehnologija uporabljala po prosti presoji. Doktrino, ki je podprta z najsodobnejšo tehnologijo, ki bi naj dvignila raven pravičnega razsojanja na raven vesoljnega reda, se je izvajalo ne strogo ne dosledno, na škodo in jezo mnogih, medtem ko pa za kipec menda veljajo najstrožja pravila. Pravzaprav ne čudi. Seveda da so ceremonialna vprašanja tako stroga. Če se zlorablja pravila pri izbiri prirediteljev in če se ne da zanesti niti na VAR, pravila nekje morajo delovati. Kot kompenzacija za vse, kar ne deluje. Značilno za sleherni sistem, ki pomanjkljivosti kompenzira s ceremonialom. Južnoameriške vojaške hunte so bile izrazite specialistke za to.

Prav zanimivo bo slediti razpletu. Verjetno se pa najbolj trese kak poverjenik za varnost. A ko so leta 2014 Nemci proslavljali naslov, osvojen v Braziliji, je kipec v rokah držala tudi pevka Rihanna, ki je bila udeleženka njihove zabave, obenem pa ni dvomiti, da je kipec kot gost številnih zabav zaprtega tipa onečaščen, kot si krepostni vrh svetovne nogometne zveze sploh lahko predstavlja. Lahko celo tako in na tak način, da bi bil potreben izganjalec hudiča, vrač ali pač poseben strokovnjak za njegovo očiščenje.

A srž zadrege je bržkone v razhajanju med želeno in dejansko podobo, ki jo je svetovna nogometna srenja pustila sledilcem širom sveta in ob čemer je marsikoga zapustila volja po gledanju tega »mambađamba«. Kajti to, da se je v najbolj VIP prostor prebil iznajdljivec, ki je globalno zaslovel s tem, da se je svetu predstavil kot virtuoz oziroma Messija soljenja mesa, je lahko osupljivo samo FIFA vrhuški. Šarlatani so bili vedno del nogometa, če hočejo, da izginejo, bodo pa najprej morali sami začeti spoštovati lastna pravila.

In za konec še stavčni namigi. Tokrat jih ni. Odpočijmo si nekolikanj od teh kvot.