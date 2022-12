V ligi NBA je spet napočil čas, ko lahko navijači z glasovanjem izberejo najbolj priljubljene posameznike za tekmo Vseh zvezd. Ne dvomimo, da bo v prvi peterki znova Luka Dončić, ki mu z Dallasom sezona niti približno ne gre po načrtih. Enako bi lahko rekli za Chicago Gorana Dragića, medtem ko je povsem drugače pri Denverju, kjer pa Vlatko Čančar znova pobira drobtinice.

Potem ko je Dallas lani izpadel v finalu zahodne konference, so bili načrti tudi letos smeli, a se je znova izkazalo, da vodstvo kluba ni naredilo dovolj za uresničitev načrtov. Ob tem mu ni uspelo nadomestiti Jalena Brunsona, ki je odšel v New York. Rezultat je trenutna uvrstitev na mestih, ki ne zagotavljajo končnice, temveč dodatne tekme za izločilne boje. Sezona je sicer še dolga, a so mnogi mnenja, da moštvo iz Teksasa kaj več ne more pokazati, čeprav jih od višjih mest ne loči veliko. Zdi se, da položaj vse bolj obremenjuje tudi Luko Dončića, ki pogosteje izgublja živce in prejema tehnične napake, proti Minnesoti je bil celo izključen. »Igrati moramo z veliko energije in imeti pravi odnos na parketu. Naučiti se moramo, da je vedno tako. Ob tem pa bolj napadati raketo. Tudi sam sem precej bolj nevaren v takšnih situacijah, saj lahko asistiram ali zadanem,« ocenjuje Luka Dončić, ki je trenutno drugi strelec lige.

Močno pod pričakovanji igra tudi Chicago Gorana Dragića, zato se že šušlja, da bi se vodstvo kluba lahko odločilo za pomladitev ekipe. Slovenski košarkar pravi, da si morajo s soigralci bolj zaupati in se žrtvovati za zmago. »Ne igramo eden za drugega. Lahko je govoriti o žrtvovanju, dokler nisi ti tisti, ki mora to storiti. Košarka je ekipni šport. Če vsi ne delamo za isti cilj, potem vse skupaj nima smisla. V tej ligi te lahko premaga vsak, zato se bomo morali zbrati, si bolj zaupati in začetki igrati bolj moštveno.«

Precej bolj rožnato je v Denverju, ki je na vrhu zahodne konference. Moštvo trenerja Michaela Malona igra vse bolje, manj priložnosti pa po vrnitvi poškodovanih igralcev dobiva Vlatko Čančar. 25-letni Koprčan je sicer priložnost, ki jo je dobil pred časom, odlično izkoristil, zdaj pa pravi, da mora ostati pripravljen in podobno storiti, ko se bo pokazala nova. »V takem položaju sem pri Denverju že nekaj let. Delam trdo in čakam. Vem, da bi bilo za številne to težko, a sam se osredotočam na malenkosti, poskušam stalno napredovati in izkoristiti priložnost, ko se pokaže.«