Medtem ko se 18-letna Hrvatica Zrinka Ljutić vse bolj uveljavlja na tekmah svetovnega pokala, saj je bila na slalomskih tekmah v tej sezoni že dvakrat sedma, na zadnjem slalomu minule sezone v Meribelu pa celo peta, je dobro na tekmah svetovnega pokala pod drobnogled vzeti še eno alpsko smučarko. Sliši na ime Lara Colturi, stara je 16 let, tekmuje pa za Albanijo. Če bi najstnica startala v Söldnu, bi v svetovnem pokalu debitirala celo pri 15 letih, novembra pa je v Leviju že dopolnila 16 let. Na prvih dveh slalomih ni osvojila točk, jih je pa že na prvem veleslalomu v Killingtonu, kjer si je na svoji tretji tekmi svetovnega pokala priborila 17. mesto. Ob tem, da je na drugi progi dosegla celo četrti čas in bila hitrejša od kasnejše zmagovalke Lare Gut Behrami. Prve slalomske točke je s 25. mestom osvojila v Sestrieru.

Lara Colturi je hčerka nekdanje olimpijske superveleslalomske prvakinje Daniele Ceccarelli, ki se je svojega največjega uspeha veselila pred dvajsetimi leti v Salt Lake Cityju. Oče najstnice je smučarski učitelj Alessandro Colturi, vlogo trenerke in menedžerke pa opravlja mama. Ker se Daniele Ceccarelli ni strinjala s pogoji v italijanski reprezentanci, se je ozrla okrog ter iskala razmere, ki bi njeni hčerki omogočile hitrejši razvoj. Oporo je našla v Albaniji ter podobno kot pred leti Marc Girardelli, ki je Avstrijo zamenjal za Luksemburg, prestopila v drugo državo. Postala je prva albanska alpska smučarska reprezentantka. Pred devetimi leti je kot prvi Albanec prvič na tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori nastopil Erjon Tola, ki je tekmoval štiri sezone, a točk svetovnega pokala ni osvojil nikoli.

V italijanski reprezentanci so že poleti uvideli, da so se prehitro odrekli obetavni športnici, ki je večkrat zmagala na tekmah v konkurenci do 14 in 16 let. Julija se je namreč preselila v Južno Ameriko in od 28. julija naprej tekmovala na tekmah v Čilu in Argentini. Bila je serijska zmagovalka veleslalomskih in slalomskih tekem, saj se je na najvišjo stopničko povzpela kar desetkrat ter si izboljšala startni položaj. Zaenkrat še nosi startne številke nad 50, a če se bo trend rezultatov nadaljeval, bo imela naturalizirana Albanka kmalu boljše pogoje. V Sankt Moritzu se je preizkusila tudi v superveleslalomu in zasedla 35. mesto.

V otroških letih se je poleg alpskega smučanja ukvarjala tudi z umetnostnim drsanjem. Rodila se je v Torinu, nekaj mesecev po zimskih olimpijskih igrah leta 2006. Njeni vzorniki so Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn in Marcel Hirscher, a zase pravi, da si želi razviti svoj unikaten smučarski slog. »Na snegu si želim predvsem uživati in se z rezultati ne obremenjujem. Zaenkrat si pridobivam izkušnje. Imam privilegij, da me pri delu podpirata starša,« pravi Lara Colturi, ki je v letošnjem koledarskem letu čakajo preizkušnje na Semmeringu, na začetku prihodnjega pa dva slaloma v Zagrebu in dva veleslaloma v Kranjski Gori.