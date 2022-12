Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih, ki bo v sredo začela nastope na 71. novoletni turneji, je imela včeraj zadnji trening na skakalnici v Planici. Danes in jutri bodo Anže Lanišek, Peter in Domen Prevc, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos preživeli v krogu družine. V ponedeljek imajo v načrtu še kondicijski trening, v torek pa bodo odpotovali na start turneje v Oberstdorf.

Iz dobrih skakalcev skušajo narediti dobre tekmovalce

»Lanišek deluje zelo dobro. Tudi preostali fantje so blizu uvrstitvam v deseterico, a izvedba na tekmi pri nekaterih ni takšna, kot si želimo. Če stvari delujejo na treningu, je le vprašanje časa, kdaj bodo uspešni na tekmi. Zavihali smo rokave, da tudi preostali fantje naredijo priključek, a jim je lažje, ko na treningih vidijo, kje so v primerjavi z Laniškom. Na tekmi se morajo le umiriti, da bo izvedba prava,« je trenutno stanje v slovenski zračni eskadrilji opisal selektor Robert Hrgota.

Skupaj s sodelavci skuša iz dobrih skakalcev s treninga narediti dobre tekmovalce za tekme. Večina na tekmah še ne pokaže takšnih skokov kot na treningih, na katerih je predvsem Zajc veliko bližje Lanišku, kot je nato na tekmah. »Svetovni vrh je izjemno širok. Za uvrstitev med deseterico je treba opraviti zelo dobre skoke. V svetovnem pokalu izstopajo štirje, pet fantov. Veseli smo, da je med njimi tudi Lanišek. Edina prava pot k uspehu je, da gredo iz skoka v skok, korak po korak. Sezona bo še dolga, saj bo trajala še več kot tri mesece. Najpomembnejše je, da ne izsiljujemo rezultata in gredo na tekmo kot na trening,« je recept za uspeh razkril Hrgota. Poudaril je, da fantje ne morejo iskati izgovorov v opremi, saj so nastavitve prilagodili vsakemu tekmovalcu posebej.

Novoletna turneja bo prvi vrhunec sezone. Za slovensko vrsto bo osrednji dogodek zime svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju od 21. februarja do 5. marca prihodnje leto v Planici, na drugo mesto so postavili novoletno turnejo. Slovenci v zadnjih letih na novoletni turneji običajno niso izpolnili pričakovanj. »Na vsaki tekmi si želimo zmagati. Če to ni mogoče, si želimo biti čim bližje vrhu. Enako velja za novoletno turnejo, na kateri se nam je v zadnjih letih vedno zgodilo nekaj, da nismo izpolnili pričakovanj. Namesto o tem, kaj je bilo narobe, je treba razmišljati o tem, kako se stvari lotiti drugače. Če vse skupaj vzameš kot izziv, ne pa kot breme, je tudi izvedba lažja. Pritisk je treba usmeriti v pozitivno energijo, da se želja po uspehu usmeri v pravo izvedbo skoka na tekmi,« je filozofijo za naslednje tekme razkril Velenjčan Hrgota, ki si je dom ustvaril na Gorenjskem. Priprave so zastavljene s ciljem, da bi vseh šest Slovencev izvedlo vseh osem skokov na turneji. »Namesto da se ukvarjamo s tem, kdo so favoriti, je pomembnejše, da smo osredotočeni nase. Upam, da se konkurenca boji Laniška. Verjamem v vse fante, da so lahko močni na turneji. Najpomembnejše je, da se ne ustrašijo izziva in da ogrožajo tekmece,« si je zaželel Hrgota.

Lanišek v Planici nadaljeval tam, kjer je končal v Engelbergu

»Nadaljeval sem tam, kjer sem v Engelbergu končal. Vesel sem, ker sem samozavesten in si upam napadati, saj tako iz skoka iztisnem še nekaj več. Že pred sezono se nisem obremenjeval, ali bom prvi ali deseti. Zanima me le to, da v skokih uživam. Tudi ko mi pri kakšnem skoku ne gre, znam narediti nekaj korakov nazaj, saj tako dobim pravo informacijo, kaj je treba popraviti. Naučil sem se, da z izsiljevanjem rezultata ne bom dosegel nič,« je izpostavil Anže Lanišek po premočni osvojitvi naslova državnega prvaka v Planici.

V Engelbergu je na tekmi za svetovni pokal ob zmagi prejel dve oceni 20, na državnem prvenstvu v Planici je za prvi skok prejel eno oceno 20, za drugega pa kar štiri (najnižjo mu je za oba skoka dal Božidar Prevc). »Vedno so me učili, da se zmaguje s telemarkom, ki ga je treba 'zalimati' tudi ob največjih daljavah. Od tekem v Ruki mi gredo pristanki zelo dobro. Za vsak skok bi si želel oceno 20, a tako pač ne gre. Če v Ruki še nisem dobil dvajsetice, jih pač zdaj, v skokih pa se na koncu vse izravna,« razmišlja Lanišek. Ob izvrstnih skokih, kakršna je naredil obakrat v finalu v Engelbergu (142 metrov), navdušenje pokaže tudi tako, da zakriči od veselja.

V prvem delu sezone sta s Kubackim, ki vodi v zmagah s 4:3, bíla epske bitke. »To je čar skokov. Boj je športen, ni zbadanja, drug drugemu privoščiva uspeh, kar je nasploh značilnost celotne skakalne karavane. Ni umazanih igric in upam, da bo šlo tako naprej. Glede letošnjih uspehov Kubacki vse druge bolj preseneča kot mene. Že nekaj let je v vrhu, je svetovni prvak, ima olimpijsko kolajno in pri 32 letih ogromno izkušenj. Obenem je resnično dober človek, z njim se lahko pogovarjaš normalno, ni vzvišenosti, ni nevoščljivosti,« je o svojem največjem tekmecu razlagal Lanišek. V nasprotju s preteklostjo, ko se je preveč obremenjeval s konkurenco in gledal, kaj počne, je letos osredotočen predvsem nase.

Na vprašanje, ali je drugo mesto v svetovnem pokalu, ki ga postavlja v vlogo favorita, breme, je odgovoril: »Pritisk je privilegij, da sem tukaj, kjer sem trenutno, da v tem zelo uživam in da imam takšno podporo. Zato sem zelo hvaležen vsej svoji ekipi, domačim in navijačem. Pritisk je na materah samohranilkah, ki morajo preživljati otroke in nimajo dovolj denarja, da kupijo osnovne stvari.« Slovenske navijače zanima, ali ga mika rumena majica vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. »To se zgodi spontano. Če bom nekaj delal na silo, bo padla kakovost skokov, posledično tudi sproščenost in samozavest. Želim vztrajati v tem ritmu, nadgrajevati samega sebe in svoje skoke. Bomo videli, kako se bo razpletlo. Do globusa je še dolga pot. Za nami je šele osem tekem od 32,« je diplomatsko odgovoril Žaba.

Praznike bo preživel v družinskem balončku, v katerem sta žena Nastja in sin Ian, ki je napisal pismo Božičku, Anže pa mu ga je osebno izročil med tekmami v Ruki. Posebej je poudaril, da bo priprava na prvi vrhunec sezone enaka, kot je bila doslej, torej treningi skokov in moči. »Tekme na turneji so enake kot druge, gre pa za večji prestiž. Turneja je imela že zelo veliko lepih zgodb, zame je ena najlepših, ko sta imela Janda in Ahonen na koncu enako število točk,« je pojasnil Lanišek. Štirih skakalnic na turneji ne razvršča po priljubljenosti ali težavnosti: »Ko sem v formi in se dobro počutim, skačem dobro, kjer koli tekmujem. Ko točno veš, kaj moraš delati, je vse lažje. Vse skakalnice na turneji so mi všeč, na vseh sem že skočil dobro, a tudi doživel razočaranja.«

7 ocen 20, ki je najvišja možna za slog, je prejel Lanišek od sodnikov v letošnji sezoni. Dve ob zmagi na tekmi svetovnega pokala v Engelbergu, pet ob naslovu državnega prvaka na tekmovanju v Planici.