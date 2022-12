Čudno je, da na eni strani obstaja taka porazdelitev na interesna področja kot v družbi, na desni pa obstajata le politika in šport. Iz tega potem izhaja sum o astroturfingu. Veliko teh sumljivih računov je pristnih v smislu, da za njimi stoji oseba z imenom in priimkom in ne operater, ki upravlja pet računov hkrati. Gre za človeka, ki je desno usmerjen, ima profil na Twitterju in je zaskrbljen, kam plove njegova država, teh je kar precej. Dosti računov na desnici, ki trobijo propagando, ni pristnih, so samo neka umetno ustvarjena trobila, ki zbujajo skrb pri drugih uporabnikih. To pa je bistvo astroturfinga. Ti profili so po tem, komu odgovarjajo, koga retvitajo in s kom komunicirajo, zelo skupaj, zato je lahko reči, da jih je velik del sintetičnih. Gre za neko programsko opremo, ki jo upravlja nekaj ljudi in skuša zbujati vtis realnosti.