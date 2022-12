Spomnimo, koliko civilizacij je že propadlo (Mezopotamija, Babilon, Rimsko cesarstvo, Azteki, Maji, Inki); je tako pričakovanje naše usode preveč črnogledo? Upam, da. Ampak ostajam samo pri upanju. Zakaj tak negativizem? Preprosto zato, ker se vsa živa bitja, od arhej, virusov, bakterij in, žal, vse do človeka množijo, dokler so na voljo sredstva za preživetje. Potem pa se z bojem na življenje in smrt pobijajo, dokler pogoji preživetim spet ne omogočijo preživetja.

In kaj me je navedlo na tako razmišljanje? Vsej Sloveniji znano krvavško smučišče je bilo žrtev zločina nad naravo. Tudi tako ostra obsodba tega početja, se bojim, ne bo kaj prida ustavila častilcev razvoja. Posekali so namreč lep kos gozda med dvema progama, ki se odcepita levo od t. i. Spomladanske. Ta naravni dragulj, ki je še lani krasil in razmejeval dve solidno široki progi, je zdaj poseka in razmeroma (pre)široka proga. To zna povzročiti zaradi širše možnosti prečkanja večjo nevarnost naletov (manj usposobljen smučar bo pač zdaj razširjeno progo prečkal in ogrožal vse smučarje in sebe seveda). Ne vem, če je to strokovno neoporečna rešitev. Z ozirom na prostorske zmožnosti Krvavca najbrž ni. Če pa upoštevamo lep, zelen ali s snegom obložen gozd, pa je to za današnji čas pravi kriminal nad naravo. Brezvestno dejanje privatne iniciative? Profita?

Sliši se tudi govorice, da se bo na Zvoh zgradila šestsedežnica. Če je kaj takega v načrtu, in v današnji brezobzirni mentaliteti do narave in počutja smučarjev je to kaj hitro mogoče, ne da bi seveda pomislili na povečano gostoto, četudi usposobijo še desni del Zvoha in s tem povzročijo hudo gnečo na Spomladanski in nižje.

V človeški naravi je, da »mora vedno nekaj delati«, pa še zaslužiti po vrhu (ni pa to vedno merodajno); in če je načrt šest sedežnice stvaren, gre po preprosti človeški naravi za slabo presojo: nepotrebnost in neprimernost zaradi nespameti. Vse mi pravi, da gre tudi za profit, na oziraje na še tako aktualne protiargumente, ki sem jih, mislim, nekaj navedel.

Prizanesimo torej človekovi potrebi po lepi naravi, vsaj izven mest, in če smo že tako daleč razviti, da masovno smučamo – in to smo – omogočimo tudi razmeroma znosno gostoto smučarjev. Že sedanja gostota povzroča nalete z bolj ali manj hudimi posledicami bo povečana, če jo bodo (ne)pametni udejanjili, stanje samo še poslabšala. Bati se je, da to korporativce prav malo gane. Pa civilna družba, bi se morda kaj zganila? Na državo itak ni računati …

Herman Graber, Ljubljana