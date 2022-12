Močno sneženje in vetrovi so v času, ko se v ZDA in Kanadi mnogi v predprazničnem času odpravljajo na pot, prekrižali počitniške načrte milijonom ljudi. V ZDA so se ponekod temperature v izjemno kratkem času znižale tudi za več kot 20 stopinj in tako dosegle do -40 stopinj Celzija. Zaradi močne arktične nevihte pa bi se lahko na nekaterih območjih temperature spustile tudi do -57 stopinj Celzija.

V luči tega je bilo po podatkih ameriške meteorološke službe za številna območja po ZDA, kjer skupno živi 240 milijonov ljudi - približno 72 odstotkov prebivalcev - izdano vremensko opozorilo, v naslednjih dneh pa bi lahko padlo več kot sto novih dnevnih rekordov nizkih temperatur. Mesto Cheyenne v Wyomingu je medtem že postavilo rekord v najhitrejšem enournem padcu temperature, saj se je temperatura v samo 30 minutah s 6 stopinj znižala na -16 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.

Danes odpovedanih že več kot 3520 letov

Sodeč po podatkih spletne strani Flightaware.com je bilo danes odpovedanih že več kot 3520 letov, še 1900 letov pa je bilo preloženih. Po podatkih spletnega portala poweroutage.us pa je brez elektrike ostalo že več kot milijon gospodinjstev, predvsem na jugu in vzhodu ZDA. Tudi v Kanadi je več kot 280.000 gospodinjstev brez elektrike, zlasti v provincah Quebec in Ontario.

Meteorologi prebivalstvo marsikje svarijo pred zapuščanjem ogrevanih prostorov, saj lahko ob neustrezni zaščiti utrpijo ozebline v roku nekaj minut. »To je resna zadeva,« je opozoril predsednik ZDA Joe Biden, ki je Američane pozval k previdnosti.

Mediji v ZDA so poročali tudi o številnih nedavnih primerih smrtnih žrtev, ki so najverjetneje povezani z nizkimi temperaturami in slabimi razmerami na cestah. Zaradi izrednih vremenskih razmer pa so ameriške oblasti začele iskati zavetišča za brezdomce in migrante posvarile, naj ne ogrožajo svojih življenj s poskusi prečkanja meje.