»Po kratkem, a junaškem boju nas je zapustil naš oče, mož, ponos in ljubezen Massimo Savić. Čeprav je zapustil ta svet, bo večno živel v naših dušah, nasmejan, topel, močan, poln ljubezni in stkan iz umetnosti,« sta zapisali njegova žena Eni in hči Mirna. Novico o njegovi nenadni smrti so potrdili tudi pri založbi Aquarius Records.

Savić se je rodil leta 1962 v Pulju. Leta 1982 je ustanovil art rock skupino Dorian Gray, s katero je leta 1983 izdal album Sjaj u tami in leto kasneje še album Za tvoje oči. Od leta 1986 je nastopal samostojno in izdal več kot deset albumov, med njimi Stranac u noći, Elements, Massimo, Vještina 1 in Vještina 2, Dodirni me služno ter 1 dan ljubavi.

V bogati karieri je sodeloval s številnimi glasbeniki, med drugim z Arsenom Dedićem. Leta 2013 je v puljski areni razprodal koncert ob 30-letnici delovanja. Med gosti koncerta so bili tudi Neno Belan, Nina Badrić in Vlado Kreslin. Savić je devetkrat prejel nacionalno diskografsko nagrado porin za najboljšega izvajalca, prvega leta 2004 za izvedbo skladbe Znam zašto te osjećam, še poroča Hina.