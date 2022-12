Popularni Massimo je bil doma iz Labina, rodil se je 6. junija 1962 v Pulju, dolgo časa je živel tudi v Avstraliji, kjer naj bi celo pozabil na hrvaški jezik. Vrnil se je na Hrvaško in srednjo šolo obiskoval v Zagrebu. Širšemu občinstvu se je prvič predstavil leta 1983, ko je s svojo skupino Dorian Gray posnel prvo veliko ploščo Sjaj u tami, na kateri je bila izvrstna priredba skladbe The Sun Ain't Gonna Shine Anymore skupine The Walker Brothers.

Massimo je bil tipičen predstavnik takratnega vala nove romantike. Po razpadu skupine Dorian Gray se je podal na samostojno pot in leta 1987 izdal enega svojih najuspešnejših albumov Stranac u noći, ki je bil velika uspešnica tudi v Sloveniji. Od leta 1991 je sodeloval z Zrinkom Tutićem in izdal štiri samostojne plošče. Leta 1996 je nastopil na hrvaškem izboru za evrovizijo in osvojil šele 12. mesto.

Med letoma 1998 in 2003 je ustvarjanje prekinil in se vrnil z albumoma Vještina in Vještina 2. Leta 2004 je po dolgih letih nastopanj in nominacij dobil nagrado porin za vokalista in jo osvojil še naslednji dve leti. Zadnja njegova plošča je iz leta 2018 z naslovom Sada. Novembra je še zadnjič nastopil na nepozabnem koncertu v povsem razprodani zagrebški Areni in se na ta način poslovil od množice oboževalcev.