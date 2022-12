S podkupnino skozi tehnični pregled

Nekdanji kontrolor tehničnih pregledov v ljubljanskem podjetju Produkt Florijan Gašperin je bil zaradi jemanja podkupnine in ponarejanja uradnih listin obsojen na pet let zapora in 6000 evrov denarne kazni. Za deset do dvajset evrov podkupnine je prestalo pregled tudi še tako oporečno vozilo.