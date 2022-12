Domači turisti so novembra ustvarili nekaj več kot 102.800 prihodov in 285.800 prenočitev, kar je 43 odstotkov manj kot v prejšnjem novembru. Tuji pa so ustvarili skoraj 138.900 prihodov in 360.700 prenočitev, kar je 65 odstotkov več kot novembra lani. Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije (46.700 ali 13 odstotka prenočitev vseh tujih turistov). Sledili so turisti iz Italije (12 odstotkov), Hrvaške (11 odstotkov), Srbije (devet odstotkov) in Nemčije (sedem odstotkov).

Tretjino prenočitev so turisti ustvarili v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Moravske Toplice. Sledile so Ljubljana (18 odstotkov vseh prenočitev) ter obmorske (16 odstotkov) in gorske občine (12 odstotkov). Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Moravske Toplice in Brežice, tuji pa v občinah Ljubljana, Maribor in Piran.

Domači in tuji turisti so največ, 387.200 prenočitev, ustvarili v hotelih (60 odstotkov vseh), kar je pet odstotkov manj kot novembra lani. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah so jih ustvarili 13 odstotkov vseh, sicer pa 34 odstotkov manj kot novembra lani. Od začetka januarja do konca novembra je Slovenijo obiskalo 5,6 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj manj kot 14,9 milijona. Domači turisti so ustvarili 5,2 milijona prenočitev oziroma 35 odstotkov vseh, tuji pa 9,6 milijona oziroma 65 odstotkov vseh.

Maja Pak: Po prenočitvah in prilivu iz naslova izvoza potovanj smo dosegli raven iz predkriznegnega leta

»Z blizu 15 milijoni prenočitev v prvih 11 mesecih in s prilivom iz naslova izvoza potovanj do vključno oktobra smo v slovenskem turizmu dosegli raven v primerjalnem obdobju predkriznega leta 2019,« je najnovejše statistične podatke komentirala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak. Ob tem so na organizaciji spomnili na podatke Banke Slovenije, da je vrednost izvoza potovanj v prvih desetih mesecih znašala 2,49 milijarde evrov. V predkoronskem letu 2019 je v desetih mesecih dosegla 2,5 milijarde evrov. Ocenjujejo, da se bodo prihodi turistov povečali na 5,8 milijonov, prenočitev pa naj bi bilo v 12 mesecih 15,6 milijona.

Pakova je ob tem opozorila, da se panoga ob uspešnem ponovnem zagonu še vedno sooča z velikimi izzivi, kot so podražitve energentov in pomanjkanje kadrov. Letos je sicer slovenski turizem sprejel novo strategijo do leta 2028, s katero sledi načelu »nekaj več, a veliko bolje«. Kot so pojasnili na STO, je cilj zmerno povečanje števila turistov in njihovih prenočitev ter bistven dvig kakovosti storitev in višje dodane vrednosti.