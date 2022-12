Vodo, ki je zaradi neraztopljenih snovi bele barve, so opazovalci iz AAG odkrili pod betonarno v bližini avtocestnega izvoza za Črni Kal. Ugotovili so še, da so se te snovi kot mulj nalagale v hudournikih Zajurkovec in Podravja blizu vasi Gabrovica. V AAG trdijo, da so na gradbišču to snov mešali z vodo in jo spuščali mimo usedalnikov za kontrolirano zbiranje ter odvajanje odpadnih voda. Kot so sporočili, so člani »eko patrulje« zadevo spremljali in o tem obvestili odgovornega v projektnem podjetju 2TDK. Po njihovih besedah je bil rezultat obvestila ta, da so delavci gradbenih podjetij v začetku decembra mulj spravili v bele vreče in jih deponirali na obrežju hudournika Zajurkovec.

V četrtek so si »eko patrulje« spet ogledale območje. Spet so opazile in tudi fotografirale belo vodo, ki počasi odteka z gradbišča, ter odložene vreče mulja. Okoljevarstveniki opozarjajo, da mulj v potoku lahko zamaši dihalne poti rakom, žuželkam, polžem in školjkam, onemogoča prodiranje svetlobe v vodo in s tem fotosintezo ter odvzema divjadi vir pitne vode. Kot so še sporočili iz AAG, so izpuste prijavili koprski enoti Inšpektorata RS za okolje.

Na inšpektoratu so avgusta ob podobni prijavi vdora mulja pojasnili, da ne utegnejo obravnavati vsakega takšnega primera, saj prejmejo več pobud za izvedbo nadzorov, kot jih lahko tekoče obravnavajo. Poudarili so, da ne obravnavajo prijav, ampak ob kršitvah ukrepajo po uradni dolžnosti. Primeri onesnaženja vode, ki ne ogrožajo življenj, pa na inšpektoratu niso najvišje prioritete, so še pojasnili.