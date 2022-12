Že res, da bo dobiček v tem primeru šel za dobrodelne namene, a očitno gre za izjemno tržno nišo in pravo poslovno priložnost. Če bi naši politiki začeli prodajati svoje žalitve po recimo polovični ceni glede na ta novozelandski znesek, bi se v dnevu ali dveh nabralo za tisto slabo milijardo evrov, kolikor Janez Janša zahteva, ker ga je krivosodje po krivem poslalo v zapor. No, že res, da bi bilo tri četrt teh žaljivk njegovih, ampak denar je pa le denar, kajne? Se boste torej javili, kupci? Ponudnikov, to vemo, je dovolj.