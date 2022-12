Namen razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sofinanciranje gradnje objektov, ki bodo predstavljali varno okolje za bivanje oseb, odvisnih od pomoči drugih. Načrtovana je novogradnja infrastrukture v obliki manjših bivalnih enot, ki bodo grajene po sodobnih gradbenih standardih kot samostojne enote in bodo omogočale učinkovito upravljanje s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi. V poštev za sofinanciranje pride gradnja skoraj nič energijskih objektov, pri katerih je poraba energentov nižja, izpusti toplogrednih plinov pa manjši, so zapisali na ministrstvu.

Sofinancirali bodo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, zunanjo ureditev in opremo objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote med drugim v skladu z zahtevami za vzpostavitev čistih oziroma nečistih poti.

850 dodatnih postelj

V okviru sofinanciranih investicij bo treba zagotoviti vsaj 850 dodatnih postelj, od tega najmanj 650 za upravičence do mesta v domu za starejše in največ 200 za odrasle, upravičene do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo ter posebnih socialnovarstvenih zavodih.

V posameznem objektu doma za starejše bo lahko največ 24 stanovalcev, v bivalnih enotah za odrasle, ki so upravičeni do institucionalnega varstva v varstveno delovnih centrih, centrih za usposabljanje, delo in varstvo in posebnih socialnovarstvenih zavodih, pa bo lahko največ šest stanovalcev.

Prijavitelj mora vlogi priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekt oziroma izjavo, da bo to dovoljenje pridobljeno najkasneje do konca leta 2023. Če dovoljenje ne bo pridobljeno do roka, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Javni razpis se izvaja v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančna podpora EU za trajnostne reforme in naložbe.