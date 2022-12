78-letnega Sobhraja povezujejo z nizom umorov v 70. in 80. letih, pri čemer je praviloma ciljal na mlade ženske. Vzdevek Kača si je Francoz prislužil zaradi sposobnosti izmikanja roki pravice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nepalsko vrhovno sodišče je v sredo iz zdravstvenih razlogov odredilo izpust obsojenca in vrnitev v Francijo v roku 15 dni, po čemer mu ne bo dovoljena vrnitev v to himalajsko državo. Sobhraj se je danes že vkrcal na letalo, s katerim ga bodo deportirali v Francijo. V Pariz bo predvidoma prispel v soboto zjutraj. Sobhraj je prestal operacijo na odprtem srcu leta 2017, njegova izpustitev pa je v skladu z zakonom, ki dovoljuje sočutno izpustitev bolnih zapornikov, ki so že prestali tri četrtine kazni, je navedeno v sodbi.

V zaporih v Nepalu in Indiji je preživel skoraj 40 let

Na krovu letala je za AFP povedal, da se po izpustitvi iz zapora v Nepalu počuti odlično. »Imam pa še veliko dela. Tožiti moram veliko ljudi, vključno z državo Nepal,« je dejal in dodal, da je bil po krivici označen za serijskega morilca. Prav tako se je izrekel za nedolžnega za dva umora v Nepalu, zaradi katerih je pristal v zaporu. »V teh primerih sem nedolžen, zato se mi glede tega ni treba počutiti dobro ali slabo,« je dejal. Pojasnil je, da je bil »obsojen na podlagi ponarejenih dokumentov« in dodal, da mu je okrožni sodnik odredil zaporno kazen, ne da bi poklical eno samo pričo ali mu dovolil, da predstavi svoje argumente.

Razvpiti množični morilec in prevarant Sobhraj je skoraj dve desetletji prestajal zaporno kazen zaradi umora dveh turistov iz ZDA in Kanade v Katmanduju. Še pred aretacijo v Nepalu je 20 let preživel v indijskem zaporu, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Povezujejo ga z več kot 20 umori

Hatchand Bhaonani Gurumukh Charles Sobhraj se je rodil v Hošiminhu vietnamski materi in indijskemu očetu. Po težavnem otroštvu in prestajanju več zapornih kazni v Franciji zaradi manjših kaznivih dejanj je v zgodnjih 70. letih začel potovati po svetu in pristal v tajski prestolnici Bangkok, kjer je bil vpleten v svoj prvi umor mlade Američanke.

Sobhraj se je izdajal za trgovca z dragimi kamni, ki je očaral mlade popotnike z Zahoda in se spoprijateljil z njimi, preden jih je omamil, oropal in ubil. Sobhraja, ki je govoril več jezikov, povezujejo z več kot 20 umori. Njegove žrtve so našli zadavljene, pretepene ali zažgane.

Njegovi zločinski podvigi so upodobljeni tudi v televizijski seriji z naslovom Kača, ki je nastala v skupni produkciji britanskega BBC in Netflixa. Od izida leta 2021 si je serijo ogledalo več milijonov ljudi po vsem svetu.