V okviru zasedanja foruma sta potekala gala večerja in 110. srečanje kluba ameriških mladih republikancev, na katerega sta bila povabljena tudi naš bivši premier in njihov bivši predsednik, najbolj znan slovenski zet. Pa ju, nihče ne ve, zakaj, ni bilo. Škoda. Tam bi J. J. dobil posebno priznanje za doprinos boju proti komunizmu. A, skromen kot je, priznanja ni prevzel, da ga ne bi moral vračati v Batini vrečki. Kar pa je še pomembneje – tam bi oba izvedela nekaj stvari, ki bi jima pomagale pri uresničevanju nekoliko bolj desne od sredinsko desne politike. Od slavnostne govornice, republikanske kongresnice Taylor Green, bi izvedela, da so gozdne požare v Kaliforniji povzročili judovski laserji iz vesolja, da bi napad Trumpovih privržencev na kongres uspel, če bi ga vodila ona in Steve Bannon, saj bi bili branitelji demokracije do zob oboroženi, in da množičnih pobojev po ameriških šolah ni. Od Gavina Waxa, predsednika mladih republikancev, pa bi slišal, da si na desni želijo totalne vojne z levico: »… boj v vsaki areni, v medijih, na sodiščih, na voliščih in na ulicah. To je edini jezik, ki ga levica razume. Jezik popolne in čiste moči!«

A ostanimo pri enigmi, zakaj dveh bivših ni bilo. Zato, pravijo neimenovani poznavalci, ker sta se odločila, da na neznanem kraju ob neznanem času, obdana z neznanimi ljudmi, razrešita neko drugo enigmo – od kod izvirajo te njune čustvene, značajske in politične podobnosti, ki že mejijo na sindrom bratov dvojčkov. Saj veste, nista skupaj, ampak, ko en zboli, zboli še drugi; če gre en v politiko, gre tudi drugi; če en sanja morje, drugi sanja ladje. Ta podobnost med slovitima politikoma ne more biti naključje. Nujno potreben bo pregled DNK in genomske slike. A preden to opravita, bomo postregli še z izsledki naše raziskave.

Oba imata denimo za ženo Slovenko; obe imata daljše lase. Oba sta ločena oziroma dvakrat poročena, oba imata otroke iz obeh zakonov. Ljubita južne kraje –​ Trump Florido, naš pa Jajce (kot goreči mladinski funkcionar) in Mavricij (kot družbenopolitični delavec). Obožujeta tvitanje in golf. Ne marata komunistov, nevladnikov in beguncev. Oba sta zaprisežena demokrata, privrženca besedno neusmiljenega obračuna s političnimi nasprotniki, zoprna jima je vljudna komunikacija, sovražita politično korektnost, to rakavo rano demokracije. Ni še konec podobnosti. Vedno imata prav, nikoli se ne zmotita, zato se jima ni treba opravičevati. Oba sta žrtvi skrajno sprevrženih levičarskih volilnih prevar. Enega zaradi spolnega nadlegovanja preganjajo prostitutke, drugega zaradi verbalnega nadlegovanja prestitutke. Sta tudi žrtvi komunistov v pravosodju. Ti Trumpa preganjajo zaradi domnevnih davčnih utaj, nekakšne brezvezne odtujitve tajnih dokumentov iz Bele hiše in izmišljene podpore »osvoboditeljem« kongresa. Našega heroja so preganjali zaradi izmišljene korupcije pri nakupu oklepnikov, zaradi izmišljenega zmerjanja novinark ter (pre)prodaje parcelice in ruševinice ob Soči.

Ne smemo pozabiti na njun identičen politični občutek za pravo podporo pravim ljudem, ki se konča z identičnim izidom. Kogar onadva podpreta, konča kot politična zguba. Naš je podprl in čestital volilno zmago Trumpu, pa je ta pogorel; z njegovo podporo so pogoreli tudi predsedniški kandidat Logar, brazilski predsedniški kandidat Bolsonaro in vodja nemške CDU Armin Laschet. Trump je podprl poražence Bolsonara, poraženca Janšo in večino poraženih republikanskih kandidatov za guvernerje in člane kongresa oziroma senata. Natrosili smo dovolj dokazov v prid sumu, da gre za najbližja sorodnika, morda celo za brata. DNK-analiza torej niti ni potrebna. A če jo bodo vseeno opravili in bo pokazala, da nista v sorodstvu, potem je jasno, da so v laboratoriju sedeli sami skrajni levičarji.