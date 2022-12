Leta 2010 sem dobil neuradno povabilo ministra za notranje zadeve Republike Togo z namenom, da ministru za notranje zadeve in njegovim najožjim sodelavcem predstavim organizacijo, sistem in vsebino programov izobraževanja in usposabljanja, ki poteka v Času – Zasebni šoli za varnostno izobraževanje v Ljubljani. Navedeno povabilo sem vzel zelo resno in sem skupaj s sodelavci pripravil predstavitev naše šole in še s posebno skrbnostjo predlog projekta Varnostna akademija, ki bi se jo vzpostavilo za njihove potrebe v Republiki Togo z našo pomočjo.

Skupaj s svojima sodelavcema in prevajalko za francoščino smo se v Republiko Togo odpravili januarja 2011. Pred odhodom sem pristojnega na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije obvestil o našem neuradnem obisku v Republiki Togo. Po pristanku letala smo bili deležni vseh ugodnosti visokih oblastno-političnih predstavnikov, od spremljajoče mejne kontrole, prevoza do varovanja in posebnega varovanja, kjer smo bivali.

Na prvem srečanju sem ministru za notranje zadeve in njegovim najožjim sodelavcem v kratkem predstavil Čas – Zasebno šolo za varnostno izobraževanje in svoje sodelavce. Nato smo vsi predstavili projekt ustanovitve varnostne akademije in predvsem organizacijo, sistem in vsebino programov akademije. Poleg tega sem jim predlagal oblike našega sodelovanja pri vzpostavitvi varnostne akademije.

V naslednjih dneh so se hitro zvrstili sestanki in predstavitve projekta pri najvišjih predstavnikih stroke in države: direktorju nacionalne šole za policiste, poveljniku mejne policijske enote, generalnem direktorju policije, še enkrat pri ministru za notranje zadeve, direktorju obveščevalno-varnostne službe Republike Togo, generalnem sekretarju na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Togo in renomirani predstavnici vlade Republike Togo.

Po vsem videnem in zaznanem je bil projekt vzpostavitve varnostne akademije odličen in je tako pritegnil tudi pozornost predsednika države, ki je v tej državi edini pristojen, da (dokončno) odloča v teh zadevah. Se pravi, naš sestanek z njim je bil ključen za projekt. Da pa bi lahko opravili sestanek s predsednikom, je bilo treba opraviti še dodatno temeljito varnostno preverjanje mene kot nosilca projekta, za katerega sem mislil, da je to mala malica in ne bo nič posebnega.

Na predvečer sestanka s predsednikom države sta se na vratih kraja našega izjemno varovanega bivanja pojavila naša kontaktna oseba in direktor obveščevalno-varnostne službe Republike Togo. Po obrazni mimiki in bledici na obrazih obeh sem takoj vedel, da je očitno nekaj hudo narobe. Direktor obveščevalno-varnostne službe Republike Togo mi je povedal, da so prek »prijateljskih diplomatskih odnosov z določenimi državami« opravili moje varnostno preverjanje. In glej ga, zlomka. Pridobili so podatek, »da sem bil jaz izmed visokih policijskih šefov v Sloveniji eden od glavnih krivcev za razpad Jugoslavije, saj sem vodil akcijo Sever, ki je nato vodila v razpad Jugoslavije«.

Nato je šef obveščevalno-varnostne službe kar malce prestrašen povedal, da je naše sodelovanje dokončno končano in da so nam vrata projekta zaprta ter s tem tudi obisk predsednika Republike Togo odpade. Z njegovim odhodom se je varovanje naših bivalnih prostorov končalo, saj so stražarji odšli z njim.

Pa vendar sem želel izpeljati projekt do konca, ker je bilo vanj vloženega veliko truda in časa, zato se mi je v naslednjih dneh s pomočjo naše kontaktne osebe uspelo dogovoriti za obisk nekoč politično izredno pomembne ženske, ki je še vedno imela dostop do predsednika Republike Toga. »Slučajno« smo prišli na obisk, vstopili v vrt in navedena gospa nas je sprejela. Seveda smo vedeli, da sta pri njej na obisku žena predsednika Republike Togo in njun otrok. Pogovor je bil zelo zanimiv. Ponovno sem iz prve roke izvedel, da sem kriv za razpad Jugoslavije. Povedano je bilo, da so njihovi obveščevalci zaprosili za pomoč Francoze, ki so vse te podatke pridobili od obveščevalcev »naših bivših kolegov« Srbov in od nekaterih obveščevalcev takrat s Srbijo še zelo povezanih držav.

Seveda podatki zaradi vpletenosti Srbov pri mojem varnostnem preverjanju nikakor niso mogli biti slabši ali drugačni. Moja vloga v akciji Sever na mednarodnem političnem parketu očitno nikakor ni bila tako majhna, kot sem do takrat menil sam, drugače ne bi na »koncu sveta«, v severnem delu Afrike, zaradi te moje vloge v akciji Sever propadel tako dober projekt ustanovitve in vzpostavitve varnostne akademije v Republiki Togo.

DR. TOMAŽ ČAS, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever