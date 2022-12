Doktor Strange v multivesolju norosti

Doctor Strange in the Multiverse of Madness je Disneyjev superherojski film, ki je posnet po Marvelovih stripih, ti pa temeljijo na življenju in delu Doktorja Strangea, ki ga igra Benedict Cumberbatch. Dr. Stephen Strange je slavni nevrokirurg, ki po prometni nesreči odkrije svet magije in alternativnih dimenzij. Gre sicer za nadaljevanja filma Dr. Strange iz leta 2016 in 28. film iz Marvelove filmske serije. Aktualni spektakel je zaslužil 955.775.804 dolarjev – vložili so okoli 200 milijonov. V Sloveniji so dobili 232.000 dolarjev.