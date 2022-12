Politični komentatorji se prepirajo celo o tem, ali je bil veliki vladar in osvajalec levičar ali desničar. Na dan je prišlo tudi to, da Napoleon sploh ni bil nizke postave, saj naj bi veljalo, da je bil visok 158 centimetrov, kajti izkazalo naj bi se, da so njegovo višino v centimetre preračunali iz angleških čevljev namesto iz izvirnih francoskih, ki imajo večje razmerje, in naj bi zategadelj njegova višina znašala približno 170 centimetrov, kar je bila v tistih časih za moške solidna višina. Dvesto let po njegovi smrti si proučevalci svetovne preteklosti niso edini niti v tem, ali gre v njegovem primeru za razsvetljenskega junaka in osvoboditelja ali zgolj za velikega osvajalca, tirana in zločinca. Sam je pravil, da dežel ne osvaja zato, da bi jih zasužnjil, temveč da bi njihovim prebivalcem prinesel razsvetljenstvo in napredek. Njegovo obdobje so v resnici zaznamovale pravne, izobraževalne in verske reforme. Za enega največjih dosežkov velja njegov zakonik, s katerim je poenostavil pravni sistem, ki je še danes temelj francoskega civilnega prava. Napoleon naj bi v času svojega vladanja kar trikrat stopil na slovenska tla. Med drugim naj bi v Ilirskih provincah s sedežem v Ljubljani, ki jih je ustanovil in so zajemale območje od Koroške do Dalmacije, ustanovil ilirski polk. Slovenskih časnikov za časa njegovega vladanja ni bilo, so se pa nanj spomnili ob stoti obletnici vrnitve njegovih posmrtnih ostankov z otoka Sveta Helena, kjer je umrl, v Pariz.

Napoleonova edina rana.

Četudi je bil Napoleon I. v neštevilnih bitkah in se je pogosto izpostavljal kroglam, se je vendarle zgodilo samo enkrat, da je bil bojeviti cesar ranjen. To je bilo v bitki pri Regensburgu na dan 23. aprila 1809. Napoleon je stal na hribu in skozi daljnogled opazoval napad francoskih in bavarskih čet na Avstrijce, ki so držali mesto. Naenkrat mu odpade daljnogled, Napoleon prebledi in njegovo telo se strese od bolečine. Toda takoj se zopet zravna in obrne glavo proti Bavarcem, ki so z brega nekega potoka streljali na Avstrijce. Strel je nedvomno prišel iz bavarske črte, toda Napoleon kot dober politik ni zvrnil krivde na zaveznike.

Ko je ranjeni Napoleon razjahal, so ga posadili na kup tornistrov in zdravnik je razrezal cesarjev čevelj. Opazil je takoj, da je bila nogavica napolnjena s krvjo. Na peti je imel veliko rano. Zdravnik mu je nasvetoval, naj se nekaj dni poslužuje voza, toda Napoleon ni hotel o tem ničesar slišati, češ, da njegove čete ne smejo vedeti, kako je z njim. (…)

Domovina, 13. novembra 1925

Napoleonov povratek v Pariz

V drugih okoliščinah bi Pariz ta mesec proslavil spomin na dogodek, ki je pred sto leti do temeljev razgibal mesto ob Seini. Dne 15. decembra 1840. so namreč prepeljali Napoleonove ostanke v francosko prestolnico, kakor si je bil cesar želel v svoji oporoki, in jih položili v Domu invalidov k večnemu počitku. Z vojno ladjo »Belle-Poule« je komisija pod vodstvom tretjega sina Louisa Philippa, princa Joinville, odšla po Napoleonovo truplo – treba se je tako izraziti, kajti v splošno začudenje se je, ko so odprli krsto na otoku Svete Helene, izkazalo, da ni pokojnikovo telo kazalo nobenih znakov razpada, čeprav ga niso bili balzamirali. Tudi uniforma, v katero je bilo oblečeno, se je bila od l. 1821. popolnoma ohranila. Povratek mrtvega cesarja v prestolnico je bil žalna proslava največjega sloga. Ni točno znano, kdo je bil izdelal načrt zanjo. Za grobnico v Domu invalidov je izdelal načrt morda Louis Visconti, francoski arhitekt, ki se je rodil v Rimu.

Prvotno so nameravali v ostalem spraviti zadnje Napoleonovo počivališče v zvezo z Vendomskim stebrom, kakor nam kaže tudi Hugojeva »Ode a la Colonne«. Zadnja odločitev v zvezi z Domom invalidov je bila vsekakor bolj posrečena. Francoski listi so te dni po izročilih priobčevali nazorne opise pogrebnega sprevoda, ki je šel od Loka zmagoslavja do tega doma. Vtis je bil, kakor kažejo poročila iz tistega časa, nad vse mogočen. Zima je bila kakor v letošnjem letu: »Dan lep kakor slava, mraz kakor v grobu,« pravi Victor Hugo v neki svoji pesnitvi. V grškem svetišču so veterani napoleonskega časa pričakovali svojega vojskovodjo. Na Loku zmagoslavja je bila velikanska cesarjeva podoba iz močnega kartona, ob strani sta ji bili postavi slave in svetovne veljave. Na Elizejskih poljih je bil podoben okras, na ploščadi invalidov so obdajali kipi Napoleonovih maršalov velikansko cesarjevo poprsje v zeleni, brončeni barvi. Naokrog so bili žrtveniki, ki je v njih gorel ogenj, vsepovsod pa so bili pisani prapori.

Ob grmenju zgodovinskih topov ob vrtu Doma invalidov, sredi gostega špalirja starih bojevnikov v njihovih uniformah, ki so delale deloma fantastičen vtis, je dospel sprevod do vhoda. Najprvo čete vseh vrst, potem velika množica maršalov in generalov v slavnostnih uniformah, nato je prispel srebrno okrašen, četverovprežen voz z duhovnikom, sledila je s črnim žametom obložena kočija s člani komisije, ki je bila odšla na Sveto Heleno, nato cel gozd zastav vseh francoskih departementov in nato nekaj, kar je napravilo poseben vtis: za hlevarjem v svetlo modri uniformi sta dva konjarja v zeleni obleki vodila belega konja, ki je bil odet v vijoličast flor in ki je nosil sedlo iz karmezinsko rdečega žameta, ki ga je uporabljal Napoleon v bitki pri Marengu. Končno je sledil ob spremstvu 500 mornarjev z »Belle-Poule« voz v podobi mogočne ladje, ves v črnini. Na njem so nosile kariatide podobo krste, ki je ležala sama nevidna v notranjosti tega voza. Na pramcu sta dva genija kleče držala cesarsko krono, na krmi je bil gost venec zastav vseh narodov.

Mornarji so dvignili krsto in jo prenesli v cerkev. »Sire,« je dejal princ Joinville svojemu očetu, »prinašam vam Napoleonovo truplo.« Louis Philippe je odgovoril: »Sprejemam ga v imenu Francije.«

Drugače ni nobena beseda prekinila svečane tišine, dokler ni kralj pozval obeh navzočih Napoleonovih generalov, Bertranda in Gourgauda — ki sta bila 1815. sledila svojemu gospodu na Sveto Heleno — naj cesarjev meč in klobuk položita na krsto. Bertranda so l. 1844. skupaj z maršalom Durocom, ki je bil padel že l. 1813. in s katerim sta veljala za Napoleonova ljubljenca, isto tako pokopali v grobnici Doma invalidov.

Jutro, 19. decembra 1940

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib