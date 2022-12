Draga babica Zima

Pišem ti, ker se dedek Mraz do sedaj na moje želje ni odzval. Mogoče jih ne razume. Ne more jih kupiti zavite in poslati naprej. Veliko dela ima, rad bi – je le moški – ustregel vsem na planetu, ki si želijo v celofan zavite reči. Verjamem, da boš ti hitrejša od njega, bolj praktična in ne glede na leta – okretnejša. Ženska si, kaj drugega ti niti ne preostane. Kljub temu da imam malo želja, namenoma nisem dodala letnice. Dopiši jo sama, prosim pa te, da naj se zgodi za časa mojega življenja. Kar konkretno pomeni, da ni treba, da takoj začneš zavijati darila, lahko pa začneš delati na tem, da bo kaj za zaviti. Verjamem v tvojo moč, hkrati so to želje večjega števila ljudi, ne gre samo zame, za skupnost gre. Tudi to boš bolje razumela kot tvoj mož.