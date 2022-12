Lionel Messi: Male, hitro drobeče nogice​

Šele odkar je svetovni prvak, se Lionel Messi lahko postavlja ob bok Peleja in Maradone, a tudi Zinedina Zidana, Ronalda Nazaria, Ronaldinha oziroma vseh igralcev, ki so bili kdaj svetovni prvaki. Če nisi tudi svetovni prvak, se v najvišji razred ne da. Sedaj je to postal. Ob koncu kariere, sagično, dramaturško dovršeno. Če mu ne bi uspelo tudi tokrat, bi se s Portugalcem Cristianom Ronaldom v nogometni zgodovini morala zabivakirati nekje pod vrhom, kompletno nogometno obdobje zadnjih dvajsetih let pa bi se dalo oklicati za laž. Za konstrukt.