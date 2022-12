#intervju Herman Gvardjančič: V sliko vključujem tudi naključnosti, denimo pustim barvi, da steče

Prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo akademski slikar Herman Gvardjančič je predstavnik tradicionalnega slikarstva v modernem času. Kljub pojavu novih medijev in novih smeri v likovni umetnosti je vedno vztrajal pri izrazni moči slikarstva in risbe. Njegove linije delujejo ekspresivno in so podrejene umetnikovemu notranjemu občutenju – umetnostni zgodovinar prof. dr. Milček Komelj govori o duhovnih prizoriščih, ki pa lahko svojo mnogovrstnost tudi »konkretizirajo« – pri tem pa ga navdihuje narava. Njegov slikarski milje izpričujejo zunanje in notranje pokrajine, ki so tesnobne, temne, melanholične in so nastale zaradi avtorjeve senzibilnosti in neravnodušnosti za tragiko našega sveta.