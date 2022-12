#intervju Karel Bolčina: »V nebesih je en angel. V nebesih sta dva angela. V nebesih so trije angeli.«

Karel Bolčina, župnik v Štandrežu, pravi, da so tam slovenski duhovniki pod fašizmom s katekizmom učili slovnico. Štandrež je slovenska vas, ki je stisnjena med križišče za nekdanjim mejnim prehodom Vrtojba na meji z Italijo in urbanim središčem Gorice. Niti kilometer severneje sta dva nekdanja mejna prehoda, ki peljeta v središče Nove Gorice. Do konca druge svetovne vojne je bil Štandrež samostojna vas. Potem pa so v petdesetih letih na njive med vasjo in Gorico naselili italijansko govoreče izseljence iz Jugoslavije. Vas je postala predmestje kompliciranega mesta v hladni vojni, v neposredni soseščini socialističnega laboratorija, ki je sijal v svet kapitalizma, in militarizirane meje. Na koncu je doživela padec meje med Slovenijo in Italijo. Tam se nikoli ni govoril samo en jezik. Slovenščini, italijanščini in furlanščini so se pridružile arabščina, perzijščina in paštunščina. Čez tisto mejo so ljudje vedno bežali. Vedno pa se je maševalo v slovenščini.