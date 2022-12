Promet je pri priključku Razdrto preusmerjen na regionalno cesto do Senožeč. Pred izvozom je nastal štirikilometrski zastoj, pot se podaljša za približno eno uro. Zastoj je tudi na regionalni cesti med Postojno in Razdrtim, poroča prometnoinformacijski center.

Do nesreče je prišlo okrog 13. ure, in sicer na dveh lokacijah na avtocesti Razdrto-Senožeče. Zaradi megle je prišlo do naleta 13 vozil, od tega devet osebnih vozil, eno kombinirano, en avtobus in dve tovorni vozili. V nesreči je bilo udeleženih 40 oseb, od tega so bile štiri lažje poškodovane. Dve osebi so oskrbeli na kraju, dve pa so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Gasilci PGD Postojna, Razdrto, Senožeče in Sežana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč cestni službi, policiji in reševalcem, je razvidno s spletne strani uprave za zaščito in reševanje.

Zaprt je tudi uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Na območju med Razdrtim in Kozino je zaradi goste megle močno zmanjšana vidljivost. Voznikom se svetuje previdna vožnja, povečana varnostna razdalja in ročno prižiganje luči.

Povečan promet na mestnih obvoznicah

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na zahodni ljubljanski obvoznici so približno 20-minutni zastoji med Kosezami in Kozarjami iz smeri Gorenjske. Na južni ljubljanski obvoznici so približno enourni zastoji med Kozarjami in Malencami proti Dolenjski. Na severni ljubljanski obvoznici so približno 30-minutni zastoji med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi. Na primorski avtocesti so zastoji med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti so približno 10-minutni zastoji med Malencami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet pred uvozom Kranj zahod proti Ljubljani. Na cesti Podtabor-Ljubelj je pri Tržiču popolna zapora zaradi zemeljskega plazu. Posledično je zaprt tudi prelaz Ljubelj.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Cesta Novo mesto-Šentjernej bo med Malim Slatnikom in Petelinjekom zaradi del zaprta do 19. ure. Cesta Vodice-Šmartno bo med Vodicami in Skaručno zaradi del zaprta od petka, 23. decembra od 8.30 do sobote, 24. decembra do 17. ure. Cesta Brezovica-Podpeč bo v Notranjih Goricah zaradi del zaprta od sobote, 24. decembra od 6. ure do nedelje, 25. decembra do 22. ure.

Osebna vozila na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje pri izstopu čakajo približno 30 minut.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si