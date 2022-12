Ko bog piše pravljice

Moj ded mi je nekoč pripovedoval, kako se mu je še kot otroku, še mnogo preden je odšel v partizane, zamerilo obiskovanje cerkve in vse, kar je z njo povezano. Ko ga je mačeha vsak konec tedna v lepi zakmašni obleki peljala k maši, so drugi otroci iz soseščine v strganih capah na bližnjem travniku igrali nogomet. Ta nedeljski mimohod je desetletnega fanta boleče ločeval od revnejših prijateljev, saj so oni njemu zavidali lepo obleko in čevlje, on pa njim njihovo svobodo.