Skrivnost Svete trojice

Razburljiva končnica svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju je bila otroška igra v primerjavi z zgodovinskim mundialom, ki se je odvijal v rimskem cesarstvu pred sedemnajstimi stoletji. To so bili derbiji, še danes se govori o njih: v polfinalu mundiala je Licinij v turškem Hadrianopolisu premagal Maksimina, pri Milvijskem mostu, nedaleč od Rima, pa je Konstantin porazil Maksencija. Te tekme se še danes spominjamo: pred srečanjem se je na nebu prikazal križ, ki si ga je Konstantin razložil kot znamenje, tako da sta finalista leta 313 izdala zgodovinski milanski edikt in z njim legalizirala krščanstvo. Vse od takrat obstaja tradicija, da se nogometaši pokrižajo, preden stopijo na teren.