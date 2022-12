Golobovi letijo na Balkan

Se Slovenija kot pomembnejša politična akterka vrača na Balkan? Take razmisleke je spodbudila napoved, da se slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon skupaj z avstrijskim kolegom Alexandrom Schallenbergom in »v imenu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella« mudi na delovnem obisku v Črni gori s ciljem »pomagati pri iskanju rešitev v luči trenutne politične krize v tej državi«. To poslanstvo se navezuje na množico podobnih akcij večjega dela slovenskega političnega vrha na balkanskem področju v zadnjem času, kar daje slutiti, da se je v Ljubljani potihem, a vendarle dovolj sistematično uveljavila tudi v to področje aktivno usmerjena zunanja politika.