Alidoostijeva, ki je napolnila 38 let, je svojo igralsko kariero začela kot 17-letno dekle z glavno vlogo v filmu z naslovom I'm Taraneh, 15 in zanjo dobila vrsto nagrad in priznanj. Glavno žensko vlogo je igrala tudi v filmu The Salesman, ki je bil leta 2017 nagrajen z oskarjem za najboljši tuji film, vendar pa se tako kot tudi režiser nagrajenega filma Asghar Farhadi zaradi protesta proti Trumpovi zaostritvi politike izdajanja vizumov, s katero je praktično onemogočil vstop iranskim državljanom v ZDA, podelitve ni udeležila. Igralka se je na družbenih omrežjih novembra javno solidarizirala s protestnim gibanjem, ki je v Iranu izbruhnilo po smrti Jine Mahse Amini, ki jo je aretirala moralna policija. Po navedbah tiskovne agencije Tasnim iranske oblasti Alidoostijevi očitajo, da je širila napačne in izkrivljene informacije ter podpirala protirevolucionarne kroge, za kar je zagrožena večletna zaporna kazen. Njena aretacija je tako v Iranu kot tudi po svetu v kulturnih krogih sprožila ogorčenje, pod odprto pismo, v katerem zahtevajo njeno takojšnjo izpustitev, pa so se podpisali številni znani igralci, režiserji in drugi filmski delavci, med njimi Emma Thompson, Mark Rylance, Mark Ruffalo, Ken Loach, Mike Leigh, Steve McQueen, Ian McKellen, David Hare, Juliet Stevenson in ameriško-iranski igralec Sepideh Moafi.