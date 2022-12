Mlada gostinca, polna idej, sta se domislila tudi tega, da 230 litrov džina, ki sta ga destilirala, spravita v jekleno kroglo in ga v zorenje potopita na dno Bodenskega jezera. Kroglo sta pritrdila na 500-kilogramsko betonsko sidrišče in 395 steklenic džina z dna Bodenskega jezera prodala vnaprej. Toda džina, ki naj bi na 10 stopinjah jezerske temperature dosegel prav poseben okus, sredi decembra, ko so ga potapljači hoteli dvigniti na posebno platformo, v jezeru ni bilo več. O celotni jekleni krogli z džinom na dnu jezera ni bilo ne duha ne sluha, s preiskavo pa se je začela ukvarjati policija tamkajšnjega švicarskega kantona Thurgau. Cello Fisch, direktor podjetja Ginial, ki je potopilo džin v jezero, pravi, da so morali džin ukrasti pravi profesionalci, saj so za dvig 800 kilogramov težke krogle zagotovo potrebovali posebno opremo. Eden od tamkajšnjih vinarjev, ki svoje vino prav tako zori v jezeru, pa meni, da je kroglo bržkone zaneslo v blatno dno jezera, kjer je potonila. Vsem strankam, ki so že kupile na dnu jezera starani džin po nekaj več kot 170 švicarskih frankov za steklenico, je podjetje Ginial ponudilo, da jim pošlje posebej oblikovane steklenice s posebej oblikovano embalažo, ki jih bodo lahko osebno napolnili, ko bodo kroglo z 230 litri jezerskega džina zopet našli.