Supecha Baotip, ki že več kot deset let vodi telefonsko pomoč v stiski in upravlja spletno platformo Tam Tang, prek katere so pred legalizacijo ženskam z neželenimi nosečnostmi posredovali tudi seznam klinik, kjer so prekinitev nosečnosti opravljali ilegalno, ter s tem tvegali celo zaporne kazni, pa pravi, da so sicer zakonske spremembe več kot dobrodošle, a se v praksi še vedno srečujejo z velikimi težavami pri dostopnosti do splava. Na eni strani večina klinik še vedno ne izvaja prekinitev nosečnosti, zato jim je Supecha Baotip poslala pisma, v katerih jih je prosila, naj to svojo odločitev utemeljijo. Po drugi strani mnogo mladih žensk še vedno ni seznanjenih s tem, da je prekinitev nosečnosti po novem zakonita, veliko oviro pa predstavlja tudi religija. Na Tajskem je kar 98 odstotkov prebivalstva pripadnikov budistične vere, ki prekinitve nosečnosti ne tolerira in s tem stališčem vpliva tudi na razpoloženje v družbi.