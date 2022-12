Zaradi obsega vala okužb, ki sledi opustitvi stroge politike ničelne tolerance do covida na Kitajskem, tamkajšnje zdravstvene oblasti ne morejo ustrezno slediti okužbam. Da je resnično število obolelih in smrti verjetno višje od kitajskih uradnih podatkov, je v sredo opozorila tudi Svetovna zdravstvena organizacija.

Kot je pojasnil direktor za nujno pomoč pri WHO Mike Ryan, ne gre za namerno zavajanje, ampak je težko vsakodnevno zbrati podatke, ko so zdravstveni sistemi pod velikim pritiskom. Kitajska se mora naučiti, kako takšne informacije hitreje in natančneje posredovati, je pojasnil.

Bolnišnice se medtem marsikje po državi spopadajo s pomanjkanjem kapacitet ob pričakovanem izbruhu okužb po opustitvi omejevalnih ukrepov po skoraj treh letih boja proti pandemiji.

Val okužb še ni dosegel vrhunca

Londonsko podjetje Airfinity je na podlagi svojih modelov izračunalo, da se trenutno na Kitajskem vsakodnevno okuži okoli milijon ljudi. Po njihovih napovedih pa val okužb še zdaleč ni dosegel vrhunca, ki bi lahko presegel 4 milijone okužb dnevno. Že zdaj naj bi covid-19 v tej državi vsakodnevno zahteval 5000 smrti, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Oblasti v Pekingu so spremembo politike upravičevale z dejstvom, da je trenutna koronavirusna različica manj nevarna kot predhodne. Opustitev ukrepov je sledila tudi uličnim protestom v večjih mestih na Kitajskem.

Xu Wenbo, direktor kitajskega nacionalnega inštituta za virusne bolezni, je za kitajsko tiskovno agencijo Xinhua dejal, da v državi trenutno prevladujeta dve podrazličici omikrona BA.5.2 in BF.7.

Inštitut je ob tem regionalnim pisarnam naročil, naj izberejo po tri bolnišnice v treh različnih mestih, kjer bodo vsak teden zbirali vzorce iz 15 okužb in desetih resnih bolezni ter smrti. Kot je dejal Xu, bodo zdravstvene oblasti na tak način lahko sledile morebitnim novim podrazličicam, zbrani podatki pa bodo koristni tudi pri razvoju cepiv in oskrbi pacientov.