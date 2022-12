Indonezijske družine s tožbo zaradi smrti svojcev v nesreči na stadionu

Sedem indonezijskih družin, katerih sorodniki so umrli ali so bili poškodovani v eni najhujših nesreč na stadionu v zgodovini nogometa, so vložili tožbo proti odgovornim, za katere menijo, da so njihova ravnanja povzročila katastrofalno nesrečo, je v petek potrdil odvetnik družin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.