Putin je v četrtek na improvizirani novinarski konferenci v Jekaterinburgu dejal, da cilj Rusije »ni vrteti vztrajnika vojaškega spopada, ampak nasprotno, končati to vojno« ter da bodo k temu še naprej težili.

Putinovi kritiki trdijo, da je uporaba besede vojna za opis konflikta v Ukrajini dejansko nezakonita od marca, ko je Putin podpisal zakon o cenzuri, po katerem je za širjenje »lažnih« informacij o invaziji zagrožena do 15-letna zaporna kazen, poroča ameriška televizija CNN.

Zato Putinova uporaba besede vojna ni minila neopaženo.

Je šlo za spodrsljaj?

Ameriški uradnik je za CNN dejal, da po njihovi prvi oceni Putinova pripomba ni bila namerna in da je šlo verjetno za spodrsljaj. Vendar bodo pozorno spremljali, kaj bodo o tem v prihodnjih dneh povedali predstavniki Kremlja.

Ruski opozicijski politik Nikita Juferev, ki je zaradi svojega nasprotovanja vojni zbežal iz Rusije, pa je v četrtek na Twitterju sporočil, da je od ruskih oblasti zahteval sodni pregon Putina zaradi »širjenja lažnih informacij o vojski«.

»Vojno je imenoval 'vojna',« je zapisal Juferev, sicer občinski svetnik iz Sankt Petersburga, in opozoril, da »ne obstaja odlok o končanju posebne vojaške operacije« niti »ni bilo napovedi vojne«. Spomnil je, da so letos v Rusiji zaradi uporabe izraza vojna v povezavi z Ukrajino kaznovali več tisoč ljudi. Meni, da je Putin z uporabo besede vojna tudi diskreditiral vojsko, kar je prav tako kaznivo dejanje.

Zaradi tega se je pritožil notranjemu ministru Vladimirju Kolokolcevu in generalnemu državnemu tožilcu Igorju Krasnovu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pritožba sicer nima možnosti za pravni uspeh, saj je več ljudi, ki so tesno povezani s Kremljem, že uporabilo to besedo, ne da bi se soočili s pravnimi posledicami. Tudi ko je direktor oddaj ruske televizije RT zahteval, da zažgejo in utopijo ukrajinske otroke, medijski regulator ni ugotovil kaznivega ravnanja.

Juferev je sicer moral septembra plačati upravno kazen zaradi diskreditacije vojske, potem ko je skupaj z drugimi občinskimi svetniki iz Sankt Peterburgu pozval ruski parlament, naj Putina zaradi začetka vojne v Ukrajini obtoži izdaje.