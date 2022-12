Novembra so 2,46 milijona evrov visoko ponudbo Leitnerja formalno zavrnili s pojasnilom, da je ta nekoliko presegla zagotovljena sredstva za izvedbo projekta in da se bodo z omenjenim podjetjem še pogajali. Pogajanja so zdaj obrodila sadove, saj končna ponudba znaša 2,43 milijona evrov.

Vodstvi holdinga in Marproma sta sicer že sredi novembra z gospodarskim ministrstvom podpisali pogodbo za sofinanciranje posodobitve žičniških naprav in druge infrastrukture na Mariborskem Pohorju in Arehu. Načrti poleg vmesne postaje gondole vključujejo še novo štirisedežnico Ruška, tri gibalne parke, tri dodatne kolesarske proge in progo za gorske gokarte, pa tudi zamenjavo blagajne za prodajo kart.

Vrednost omenjenih naložb je blizu 7,5 milijona evrov, od tega je bilo odobreno sofinanciranje s strani ministrstva v višini nekaj manj kot šest milijonov evrov, ostalo pa bosta prispevala Mestna občina Maribor in Marprom.

Na lokaciji vmesne postaje krožne kabinske žičnice trenutno so doslej izvedli geološke raziskave in čiščenje terena, s čimer so se pripravili na začetek del. Gradbena dela bi tako lahko začeli še letos, prihodnje leto spomladi pa naj bi začeli montažo konstrukcije vmesne postaje. Urejati pa so začeli tudi novo smučarsko progo pri Špelcinem logu, ki bo v prihodnje veljala kot rezervna proga za Zlato lisico.