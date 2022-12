Že pred odhodom na prvo letošnje prizorišče tekem za svetovni pokal v finskem Kontiolahtiju je bilo vzdušje v slovenski biatlonski reprezentanci na visoki ravni. Še boljše je bilo ob vrnitvi domov, ko je za njimi osem posamičnih tekem in dve štafetni preizkušnji. Z razlogom, kajti samo za primerjavo: lani je moški del reprezentance do novega leta skupaj osvojil 61 točk (Jakov Fak 40, Miha Dovžan 15, Klemen Bauer 6), ženski pa le šest (Polona Klemenčič). Kaj pa letos? Samo Fak ima na svojem kontu 147 točk, kar mu prinaša trenutno 23. mesto, preostala četverica pa je skupaj zbrala 55 točk (Alex Cisar 22, Dovžan 17, Lovro Planko 10, Anton Vidmar 8), medtem ko je Polona Klemenčič zbrala 83 točk in je na 32. mestu, Anamarija Lampič pa je bila v svoji edini posamični tekmi svetovnega pokala peta v sprintu, kar ji je prineslo 45 točk. Seveda pa to ne pomeni, da ni bilo priložnosti poseči še po višjih mestih, kar je Lampičevi uspelo na tekmi IBU pokala v Val Ridanni, ko je v tekmi s skupinskim startom osvojila drugo mesto.

»Dosegli smo veliko dobrih rezultatov, ne le na svetovnem pokalu, ampak tudi na tekmah IBU pokala in IBU junior pokala. Čakamo le še na prve stopničke v svetovnem pokalu. Pred nami je zdaj krajši počitek, nato pa se bomo dobro pripravili na tekme na Pokljuki, kjer bomo imeli dobre možnosti v mešani ekipni tekmi in posamični mešani ekipni tekmi, prepričan pa sem, da bodo tudi na posamičnih preizkušnjah tekmovalke in tekmovalci dali vse od sebe. Vendar si ne smemo naložiti prevelikega bremena,« je po včerajšnjem regeneracijskem treningu na Pokljuki dejal Ricco Gross, glavni trener slovenske biatlonske reprezentance.

Anamarija Lampič se še vedno uči in nabira izkušnje

»Nad petim mestom v Hochfilznu sem bila popolnoma šokirana, ampak ne samo jaz, tudi drugi. Bilo je noro, v mešani coni sem bila uro in pol in samo želim si lahko, da bo tako še večkrat. Počutim se dobro, še vedno imam veliko energije, verjamem, da jo bom po božičnih praznikih, ko bo spet čas za družino, imela še več,« je bila po odličnem začetku svoje prve biatlonske sezone nasmejana Anamarija Lampič, ki bo na Pokljuki zagotovo dodatni magnet za gledalce. Vendar ob tem tudi sama opozarja, da letos še vedno le nabira izkušnje. »To je moje prvo leto v biatlonu, v katerem želim preizkusiti čim več stvari, da me potem kaj ne preseneti. Tako kot me je že na eni od letošnjih tekem, ko sem prezgodaj startala in bila zato diskvalificirana. Zato še enkrat poudarjam, da si želim tudi na Pokljuki pridobiti čim več izkušenj in se od najboljših česa naučiti.«

Med bolj nasmejanimi v začetku letošnje sezone je tudi Polona Klemenčič, ki ji je v Le Grand-Bornandu le malenkost zmanjkalo, da bi prvič v karieri nastopila v tekmi s skupinskim startom za svetovni pokal. »Pred sezono si nisem predstavljala, da bom tako visoko. Ko pa se je začelo, sem videla, da se da in je bilo potem toliko lažje. Res sem pa vesela tudi tega, da nam je uspelo na štafetni preizkušnji priti do osmega mesta. Vsekakor je to dobra napoved za tekme na Pokljuki,« se novih preizkušenj veseli 25-letna Kranjčanka.

Fak še ni popolnoma zadovoljen

Pred nekaj dnevi, natančneje, 13. decembra, je minilo deset let, odkar je Jakov Fak na Pokljuki slavil zmago v sprintu pred Norvežanom Emilom Heglom Svendsnom in Francozom Martinom Fourcadejem. Tri dni pozneje je bil na tekmi s skupinskim startom le za Nemcem Andreasom Birnbacherjem. Vsi trije so že prenehali s tekmovanjem, medtem ko je Fak po lanski slabi sezoni, letošnjo začel bolj spodbudno, vendar še vedno ne tako, kot si želi in načrtuje.

»Dejal bi, da je začetek sezone soliden, ni pa še takšen, kot bi si želel. Najbolj sem seveda zadovoljen s sedmim mestom v zasledovalni tekmi v Hochfilznu, na drugih tekmah je bilo nekaj podarjenih mest, saj vem, da sem sposoben prikazati več. Zato se že veselim prvih tekem v novem letu, ki bodo na Pokljuki. Upam, da bo šlo vse po načrtih. Vesel bi bil, če bi bilo že v četrtek, ko so na sporedu prve tekme, veliko gledalcev, tudi osnovnošolske mladine, kajti to je eden od načinov, da pridemo do novih mladih in uspešnih biatloncev,« vabi Jakov Fak gledalce na pokljuške tekme svetovnega pokala.

V slovenski ženski reprezentanci bosta ob Poloni Klemenčič in Anamariji Lampič v ekipi še Živa Klemenčič in Lena Repinc, v moški pa bodo ob Jakovu Faku nastopili še Miha Dovžan, Rok Tršan, Alex Cisar, Lovro Planko in Anton Vidmar.

Spored na Pokljuki Četrtek, 5. januarja, ob 14.20: ženske, sprint, 7,5 km, petek, 6. januarja, ob 14.20: moški, sprint, 10 km, sobota, 6. januarja, 11.30: ženske, zasledovalno, 12,5 km, ob 14.45: moški, zasledovalno, 15 km; nedelja, 7. januarja, ob 11.30: štafeta mešanih dvojic, ob 14.25: mešana štafeta.