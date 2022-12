S četrtim časom prve proge in tretjim druge je švicarski alpski smučar Daniel Yule dobil slalomsko tekmo svetovnega pokala pod žarometi v Madonni di Campiglio. Švicar je dosegel že tretjo zmago v Trentinu, ki je njegovo daleč najuspešnejše prizorišče. V napeti in atraktivni tekmi majhnih razlik je bil na tretji tekmi zapored drugi Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je v preteklosti že trikrat zmagal v Madonni di Campiglio, tretji pa je bil Nemec Linus Strasser. Izpostavimo še lep ekipni uspeh Avstrijcev, saj so se trije uvrstili med najboljšo deseterico, a nihče na zmagovalni oder, ter tri Britance s točkami svetovnega pokala (Dave Ryding, Billy Major in Laurie Taylor).

Slovenijo sta v Madonni di Campiglio zastopala Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Vrhničan je bil na progi Canalone Miramonti zgolj deset sekund, napako za odstop pa je storil tik pred prvim merjenjem vmesnega časa. Marovt je bil na progi nekoliko dlje, saj je odstopil med drugim in tretjim merjenjem vmesnega časa. Doseženi časi niso obetali uvrstitve na drugo progo, saj je bil na prvem vmesnem času 64., na drugem pa 59. Žan Kranjec v tej sezoni za razliko od svojih največjih veleslalomskih tekmecev, ki krojijo tudi v drugih disciplinah, na slalomih ne tekmuje. »Naša reprezentanca v Madonni svojega dela ni opravila dobro. Štefan je solidno začel, a bil daleč od tega, da bi vsaj enkrat prismučal do cilja. Tijan ni smučal dobro in še odstopil. Sledi krajši premor, a nimamo veliko časa, saj se moramo dobro pripraviti, sicer bo sezone konec zelo hitro,« se zaveda glavni moški trener Klemen Bergant.

Na odlično pripravljeni progi so se izkazali številni tekmovalci z višjimi startnimi številkami. Izstopal je Britanec Laurie Taylor, ki je s številko 60 dosegel 26. čas, Švicar Noel von Grünigen pa je s številko 54 dosegel 28. čas. Na prvi progi je bil prepričljivo najhitrejši zmagovalec uvodnega slaloma sezone Lucas Braathen, ki je imel pred Loicom Meillardom 42 stotink prednosti, Linus Strasser pa je zaostal za pol sekunde. Smučarjem elitne sedmerice se je najbolj približal Avstrijec Fabio Gstrein, ki je s startno številko 26 dosegel šesti čas.

Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo po božiču za moške nadaljeval v Bormiu, kjer bosta preizkušnji v smuku in superveleslalomu, 7. in 8. januarja pa se bodo veleslalomisti in slalomisti pomerili v Adelbodnu. Ženske bodo imele v tem koledarskem letu še tri preizkušnje, in sicer se bodo na Semmeringu pomerile na dveh veleslalomih in enem slalomu.